Яценюк на парламентские выборы не хочет брать с собой «хвост»

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его партия будет формироваться «по открытым спискам».

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Запорожье, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он заявил, что его партия пойдет на парламентские и местные выборы по открытым спискам, даже если соответствующие изменения в избирательное законодательство приняты не будут.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, уже сегодня понятно, что ни БЮТ, ни Партия регионов не поддержат законопроект о выборах по открытым спискам, поскольку “это – потеря контроля над их закрытыми акционерными обществами”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что каждый член партии, который будет баллотироваться в народные депутаты, будет закреплен за округом. По его словам, каждый из депутатов будет нести персональную ответственность за то, что происходит в областной партийной организации, и за выполнение обещаний, «которые мы дадим на выборах, в частности, в отношении каждого региона».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, во “Фронте перемен”, в отличие от других политических сил в Украине, «не продаются номера в списке». По его словам, сегодня складывается в Украине так, что для того чтобы “стать членом парламента в Украине, нужно заплатить три или пять миллионов”. “Я не продаю партию, не торгую партией, людьми и Родиной», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он не договаривается ни о чем с олигархами, поскольку партия - “не акционерное общество, и никто права собственности на партию не будет иметь». «Партия принадлежит тем, кто является членами партии, и тем, кто ее поддерживает», - сказал он и добавил, что «Фронт перемен» поддерживают уже миллионы украинцев.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: “Я настрою всех и заставлю каждого идти к народу, как я это делаю”. “Я сегодня хожу в народ, не прячусь за экраны телевизоров, и так же будет делать каждый член партии, который претендует на место в списке (на выборах)», - сказал он.

По его словам, депутатами смогут стать те члены партии, которые “имеют понимание, что такое работа на государство, которые проходят школу власти и способны убедить избирателя, что партия и он лично действительно в состоянии что-то сделать для страны и региона”.

На вопрос, будут ли в списке его партии известные фамилии, А, ЯЦЕНЮК ответил: «Это же ловушка – известные фамилии”. Он сказал: “Вы их всех знаете, и тогда возникает вопрос, зачем ЯЦЕНЮК пришел? В чем тогда смысл ЯЦЕНЮКА?”.

По его словам, тогда бы повторилась ситуация, когда первый в списке А.ЯЦЕНЮК, а остальные будут те же, “кто уже был в БЮТ, в Партии регионов, у ЛИТВИНА и других”.

Он отметил: “Моя задача – не брать с собой этого хвоста”. По словам А.ЯЦЕНЮКА, пусть те люди, которые уже сменили много партий, “остаются там, где были”. «Я как-нибудь без них обойдусь», - сказал кандидат на пост Президента Украины.