Гриценко: на Банковой олигархов можно увидеть чаще, чем министров

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что решительно настроен прекратить “диктат олигархов на Банковой”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, “сегодня на Банковой олигархов можно увидеть чаще, чем министров”. В случае победы на выборах политик решительно настроен прекратить эту традицию.

“Я записал в своей программе, что после победы на выборах будет откровенный, честный разговор с бизнесом, в том числе – с крупным – с теми, кого зовут олигархами”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“Первое - чтобы олигархи занимались своим производством, развивали предприятия. Второе - чтобы они создавали рабочие места и платили достойную зарплату своим работникам. Третье - чтобы платили налоги, и платили их в Украине, а не в каком-то другом государстве”, - объяснил свою позицию кандидат на пост Президента.

По его убеждению, “если представители крупного бизнеса будут соблюдать эти принципы и будут думать о собственной стране - это создаст кумулятивный эффект для экономического прорыва”.

Задачу государства в этом А.ГРИЦЕНКО видит в создании всесторонне благоприятных условий для ведения бизнеса.

“Решительно бороться с коррупцией, сократить минимум на треть количество контролирующих органов, поставить чиновника в рамки. И сделать все, чтобы тот, кто способен создавать рабочие места, их создавал”, - подчеркнул политик.

А.ГРИЦЕНКО также сказал, что не привлекает к финансированию своей избирательной кампании владельцев крупных капиталов, поскольку хочет на посту Президента вести политику в интересах 46 млн. украинцев, а не ту, которую будут диктовать олигархи.