Гриценко понял, кто меньше всех заинтересован в принятии бюджета-2010

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что правительство не заинтересовано в принятии государственного бюджета на 2010 год, чтобы руководить им в ручном режиме накануне выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

“Есть реальная угроза, что бюджет 2010 года, с вероятностью 90%, не будет принят до конца этого года. Мы можем вспомнить печальный опыт 2004-2005 гг., когда бюджет был принят лишь в конце марта. Это создает проблемы. А правительство в ручном режиме начинает перераспределять средства уже с 1 января”, - сказал он.

По его мнению, “менее всего в принятии бюджета заинтересовано правительство”. “Ни Кабмин, ни фракция БЮТ в парламенте не настаивают на скорейшем принятии главного финансового документа”, - констатирует А.ГРИЦЕНКО.

Он посоветовал премьер-министру лично представить бюджет в парламенте. Но сложившаяся ситуация, подчеркнул А.ГРИЦЕНКО, указывает на то, что “правительство больше заинтересовано в ручном управлении финансами, при условиях отсутствия принятого парламентом бюджета”.

“Существует интерес перераспределять деньги в ручном режиме, а это недопустимо. Потому что, как правило, в ручном режиме означает “дерибан”, особенно в условиях выборов”, - заявил он.

Еще одну угрозу экономической безопасности страны А.ГРИЦЕНКО видит в “предновогоднем перераспределении бюджетных средств”.

“Проблема заключается в том, что большинство программ, которые должны были финансироваться на протяжении этого года, не профинансированы в полном объеме, - объяснил А.ГРИЦЕНКО. - Возникает большое искушение в министерствах и Кабмине перераспределить бюджетные средства на эти программы. В этом процессе будут задействованы все министерства, Минфин, Кабмин и Бюджетный комитет ВР”.

Он обратился к премьер-министру, и.о. министра финансов, руководителям парламента и Бюджетного комитета не допустить непрозрачного перераспределения бюджетных средств.

А.ГРИЦЕНКО предложил представить всю соответствующую информацию о распределении деления бюджетных средств на сайтах Кабинета министров и Верховной Рады, чтобы можно было “узнать, в какой сфере перераспределяются бюджетные средства, в каких объемах, кто выступил инициатором, кто принимал решение по их перераспределению и пр.”.

“Если открытости не будет, миллиарды гривен будут тихо перераспределены и использованы без тендерных процедур, по процедуре одного заказчика”, - заявил депутат.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, “в интересах общества и государства - не допустить такого предвыборного “дерибана”. Он отметил, что ответственность за это несут Кабмин и Бюджетный комитет парламента.