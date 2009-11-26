Ющенко советует связанным с Кабмином посредникам забыть о своих планах

Сотрудничество Украины и Литвы в сфере энергетики Виктор Ющенко считает “резонансной темой”. Об этом Президент заявил по итогам Третьего заседания Совета Президентов Украины и Литвы, сообщила пресс-служба главы государства.

Подписано Соглашение о поставках электроэнергии, сказал Ющенко и добавил, что по его мнению, Украина имеет большой экспортный потенциал. “На сегодня в сущности один ядерный блок мы готовы выделить для генерации и поставки украинской электроэнергии за границу”. Подписанное соглашение об экспорте украинской электроэнергии, уточнил глава государства, будет реализовано с 1 января 2010 года.

“Откровенно хочу сказать: мы обсудили нюансы реализации этого соглашения с госпожой Президентом, - продолжил Ющенко, - и мне было приятно услышать, что литовская сторона заранее (даже еще до того момента, как украинская сторона подняла этот вопрос) заявила, что литовская сторона желает одного – прозрачных поставок украинской электроэнергии без посредников. Это публичное сотрудничество двух государственных структур.

И потому я отдельно хотел бы отметить: те посредники, которые уже зарегистрировались в Литве, чтобы сделать опосредствованную поставку туда электроэнергии, могут эти планы закрывать. Мы поставили целью – что это будет исключительно прямая, непосредственная поставка украинской электроэнергии. Потому что любая другая схема будет рассматриваться как коррупционная, а к тем структурам, которые уже зарегистрировались, относятся интересы высоких украинских должностных лиц из правительства - и я думаю, что эти планы будут отменены”.