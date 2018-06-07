Богатырева ждала встречи с Каддафи всего лишь 4 часа (фоторепортаж)

О планировании встреч с Лидером Ливийской революции в дипломатических кругах ходят легенды: говорят, что даже некоторым главам государств приходилось несколько дней ожидать такой встречи. Обычно, Каддафи не назначает конкретного времени для разговора и выражает готовность увидеться, когда у него появляется вдохновение.

Не стали исключением и наши высокопоставленные должностные лица. Среди них рекордсменом по ожиданию встречи с Каддафи остается премьер-министр Украины Юлии Тимошенко. По крайней мере, как рассказывают свидетели недавнего визита главы украинского правительства, Тимошенко пришлось задержаться в Ливии почти на двенадцать часов, чтобы такая встреча состоялась. Временные рамки визита секретаря РНБО Украины Раисы Богатыревой были скорректированы лишь на четыре часа.

Сразу после приветствия Каддафи поинтересовался у Раисы Васильевны, как дела у Президента Украины. Получив из рук гостьи личное письмо от Ющенко, Каддафи сразу углубился в чтение. Он читал долго и внимательно. Прессу между тем попросили оставить комнату переговоров, так и не удовлетворив журналистское любопытство: а что же Виктор Андреевич написал своему другу?!

Тайну позже приоткрыла Богатырева: Президент просил Каддафи помочь с освобождением украинского экипажа судна “Ариана” из сомалийского плена. Шансы на это – довольно велики, поскольку Каддафи на сегодня является не только действующим главой Африканского союза, но и без того имеет авторитет в этом регионе. Будем надеяться, что он убедит сомалийцев, что “Ариана” не занималась рыбной ловлей в этом регионе, а именно это вроде как и является причиной ее задержания.

В разговоре с Богатыревой Каддафи подтвердил все договоренности, которые были достигнуты между Украиной и Ливией как во время переговоров с Ющенко так и с Тимошенко, и пообещал способствовать реализации общих проектов. А это - большие инвестиции, возможность участия украинских компаний в разработке нефтегазовых месторождений и многое другое. В частности, договоренность о строительстве на территории Украины ливийского нефтеперерабатывающего завода может на 60% диверсифицировать поставки нефти из России.

Хорошие перспективы сотрудничества стран и в оборонной сфере. Об этом свидетельствует подписанный в Триполи меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины и Советом национальной безопасности Ливии.

Кстати, после торжественного подписания меморандума все ожидали традиционного в таких случаях бокала шампанского, но гостям предложили фреши. Оказывается, в Ливии употреблять алкоголь запрещено даже иностранцам. Раньше за распитие спиртных напитков предусматривалось смертная казнь, а сейчас “любители градуса” могут попасть за решетку на 30 лет.

Рабочий ритм сбивает жара. Из-за нее уже в первом часу дня начинается так называемая “сиеста” и до вечера все отдыхают. Это и позволило украинской делегации найти время для знакомства с историей Ливии.

В только что открытом историческом музее рядом со скульптурами времен римской империи можно увидеть новейшие технологии в том числе 3d – графику, которая воспроизводит другие памятки культуры.

Елена Гитлянская

Фото Владимира Гонтара / УНИАН