Экс-мэр Киева, нардеп Омельченко сбил насмерть человека (добавлены фото)

25 ноября, в пол десятого вечера под Киевом, на выезде из села Чапаевка, внедорожник "Мицубиси Паджеро" сбил пешехода. За рулем джипа был народный депутат Украины, экс-мэр Киева Александр Омельченко. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

Все произошло возле остановки общественного транспорта "Вита-2". Со слов свидетелей, мужчина, на вид около пятидесяти лет, переходил дорогу по зебре. От удара машиной пешехода откинуло за переход на несколько десятков метров. Врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь пострадавшему - смерть наступила мгновенно.

Место, где произошла трагедия прекрасно освещено. Есть разметка и соответствующие знаки. Однако со слов местных жителей, этот переход считается в Чапаевке небезопасным.