Брифинг Чалого и Ванниковой в Секретариате Президента перенесен на 14.00
09:27, 12 января 2007Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО и пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ. (Ранее сообщалось, что брифинг состоится в 12.00)
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
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