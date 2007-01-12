Брифинг Чалого и Ванниковой в Секретариате Президента перенесен на 14.00

Сообщение пресс-службы Президента

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО и пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ. (Ранее сообщалось, что брифинг состоится в 12.00) Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-63-18, 255-65-01.

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