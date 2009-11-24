СНБО: украинские военные в Афганистане не участвуют в боях

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины заявляет, что 20 ноября принял решение об увеличении с 10 до 30 человек численность украинского миротворческого персонала в Афганистане, который участия в боевых действиях не принимает.

Об этом говорится в заявлении Аппарата СНБО относительно комментариев об участии Украины в операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

В частности, Аппарат СНБО опровергает заявление кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО, который заявил, что СНБО увеличил «в разы» численность украинского контингента в рамках миссии ООН в Афганистане. Речь «идет о прямом участии в боевых действиях», заявил С.ТИГИПКО, а также обратил внимание, что «из стран, не связанных прямыми обязательствами в соответствии с уставом членов Альянса, только Украина и Грузия в последнее время решили расширить свое участие в афганской операции».

“Подобные оценки не отвечают действительности и могут нанести значительный вред национальной безопасности Украины”, - говорится в заявлении Аппарата СНБО.

Как отмечается в документе, “в решении Совбеза, единодушно поддержанном всеми присутствующими членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, речь идет исключительно об увеличении численности украинского миротворческого персонала в Афганистане с 10 до 30 лиц. Вопрос о направлении миротворческого контингента (то есть вооруженного воинского подразделения) в Афганистан вообще не рассматривался и никогда не планировался до рассмотрения на заседании СНБО, поскольку это требует других политических и юридических процедур. К тому же украинский миротворческий персонал в этой стране вооружен только индивидуальным стрелковым оружием для самозащиты”.

По информации Собеза, участия в боевых действиях миротворческий персонал не принимает, выполняя только следующие функции: участие в планировании мероприятий сотрудничества между Международными военными силами и гражданскими органами власти и населением Афганистана по оказанию последним помощи в восстановлении и развитии страны; выявление и обезвреживание самодельных взрывоопасных предметов; оказание медицинской помощи представителям Международных сил и местному населению; совещательная помощь врачам местных больниц.

По данным Аппарата СНБОУ, одновременно, из государств, не входящих в Альянс, увеличили свое присутствие в этой стране Австралия (на 250 чел.), Азербайджан (на 50 чел.), Финляндия (на 65 чел.), Новая Зеландия (на 190 чел.) и Швеция (на 80 чел.), также приобщились к операции Босния и Герцеговина (10 чел.) и Объединенные Арабские Эмираты (25 чел.). Всего в международной операции принимают участие 43 государства, из которых 15 не являются членами НАТО.

В СНБО также отмечают, что “не отвечает действительности и является профессионально некорректным тезис, что “не обязательно вступать в НАТО, чтобы проливать кровь за него”. Украинские миротворцы эффективно способствуют исключительно мирному возрождению Афганистана, прекращению войны и выходу гражданского общества этой страны из глубокой гуманитарной катастрофы. Украина действует согласно международным обязательствам как государство-член ООН”.

По информации аппарата СНБО, “Афганистан не является членом НАТО. Решить вопрос перехода к мирному способу национального развития за счет собственных сил или сил ограниченного количества международных субъектов, эта страна не в состоянии. Кроме того, ситуация в афганской провинции Гор, где находятся подавляющее большинство наших миротворцев, не вызывает особой обеспокоенности. Это одна из самых безопасных территорий Афганистана”.

Что касается национальных интересов в Афганистане, то среди них можно выделить, по меньшей мере, две основных группы, говорится в заявлении.

Первая – относительно безопасности Украины. Как отмечено в Стратегии международной миротворческой деятельности Украины, «в условиях глобализации мирового развития, усиления взаимосвязи и взаимозависимости государств... отдаленность от зоны конфликта перестает быть гарантией сохранения стабильного состояния национальной безопасности любого государства мира». Для Украины, по территории которой проходят экономические и гуманитарные коридоры между Азией и Европой, ситуация в Афганистане имеет особую актуальность, поскольку неминуемые последствия конфликта – терроризм, организованная преступность, незаконное обращение наркотиков, массовая миграция и т. п. могут за короткое время распространиться на Украину и усилить существующий кризис. Поэтому, именно учитывая национальную безопасность Украины, эффективнее противостоять им совместными усилиями в зоне конфликта, нежели потом бороться самостоятельно на территории собственного государства. Генеральный Секретарь ООН ПАН Ги Мун на московской конференции по Афганистану в марте этого года заявил, что «без поддержки международного сообщества Афганистан не сможет преодолеть свои проблемы, которые угрожают безопасности стран всего региона и мира в целом».

Вторая группа национальных интересов касается экономических аспектов. Участие Украины в международной операции в Афганистане создает приоритеты для привлечения отечественных предприятий, учреждений и организаций к восстановлению и развитию экономики и социальной сферы Афганистана, отмечают в СНБО. “Это экономически выгодно для обеих наших стран. Закладывая фундаменты такого сотрудничества в настоящее время, мы сможем значительно расширить его в постконфликтный период. Конкретные мероприятия по реализации таких интересов нашего государства в Афганистане были также предметом обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 20 ноября с.г.”, - говорится в сообщении.

“Совет национальной безопасности и обороны Украины в решении упомянутого вопроса действовал на основе и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины и законами “О принципах национальной безопасности Украины” и “Об участии Украины в международных миротворческих операциях”, – отмечает Аппарат СНБО Украины.