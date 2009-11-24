Рубан считает, что Ющенко делает правильные акценты в борьбе с кризисом

Член политсовета «Нашей Украины», председатель Института стратегических исследований Юрий Рубан убежден, что предвыборная программа кандидата в Президенты Виктора Ющенко - это путь к выходу из экономического кризиса.

«Украина сейчас стоит перед выбором – либо реализовать какой-то свой план преодоления кризиса, либо плыть по течению», - говорит Рубан.

По его мнению, в программе четко установлен основной приоритет в преодолении кризиса – это сохранение рабочих мест. В документе впервые говорится о том, что приоритетом в преодолении кризиса может быть не спасение отдельных секторов экономики, а социальный аспект.

«Сохранение рабочих мест, потребительского спроса внутри страны - в русле этих важных норм лежат реальные действия Президента. В частности, подписание им закона о повышении соцстандартов», - заметил эксперт.

Рубан отмечает, что ключевой вопрос программы - это сохранение определенного уровня социальных стандартов для наименее обеспеченных граждан Украины.

К тому же, как отметил нашеукраинец, в программе предлагается целый пакет изменений в налоговое законодательство, среди которых важнейшим является отказ от практики введения дополнительных налоговых сборов и от взыскания налогов наперед.

«В программе предлагается приведение системы налогообложения добавленной стоимости в соответсвие с европейским уровнем. У нас будет четкая разница между НДС и налогом с продажи», - заметил политик.

Еще одним важным моментом в программе является то, что Виктор Ющенко предлагает отказаться от неконтролированного наращивания внешнего долга, потому что сегодняшнюю ситуацию, когда расходы на обслуживание долга превышают расходы на здравоохранение и образование вместе взятые, эксперт считает недопустимой.

«Эти все подходы, которые заложены в программе, их реализация поможет решить бюджетные проблемы, с которыми столкнулась Украина сейчас», - подчеркнул Юрий Рубан.