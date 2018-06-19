Ющенко рассказал, что такое свобода и чем она лучше конфет

Ему аплодировали, но без столь знакомых по разным съездам экзальтации и подобострастия... Асадчев пропел мне на ухо “Червону руту” – бесплатно!.. В Украинском доме состоялась презентация программы кандидата в президенты Виктора Ющенко. Впечатления... ЕМУ АПЛОДИРОВАЛИ, НО БЕЗ ПОДОБОСТРАСТИЯ И ЛАКЕЙСТВА

Придет завтра, и мы начнем обсуждать предвыборную программу Ющенко, выясняя, на что он рассчитывает, когда говорит что даст парламенту 100 дней на обсуждение программы своей Конституции, и что имеет в виду, когда говорит, что введет налоговый суд. Это будет завтра...

А сегодня я хочу поделиться впечатлениями с презентации его избирательной программы. Само действо чем-то напомнило мне съезды прежней “Нашей Украины” – сумбурные, длинные, где имели вес голоса любой делегации, где решения обсуждались рядовыми членами в перерывах, где делегаты могли негодующе спросить – почему после выборов не расплатились с людьми, и ты поневоле верил в настоящее партийное строительство и, извините, принципы демократического централизма. Это была единственная партия, где на раннем ее этапе не работали домашние заготовки партийных функционеров. Как сейчас – не знаю, давно там не была. Хотя они, кажется, в открытом режиме давно не проводятся. Но на этой презентации Ющенко был сохранен дух той ранней “Нашей Украины”, дух какого-то естественного демократизма и сельской интеллигентности.

Сначала я собиралась выйти на балкон Украинского дома, и, поднимаясь на второй этаж, обратила внимание на иконы Пресвятой Богородицы. Там висело больше двухсот изображений Пречистой Девы. Так совпало, что презентация программы Президента проходила в то же время что и выставка “Украинцы в мире”. И в рамках выставки были развешены иконы Пречистой, обычно находящиеся в украинских храмах. Они все были объединены названием “Украина под сенью Божьей Матери”. Я оглянулась, вокруг по стенам были портреты прославленных архиепископов, епископов, схимников, старцев и игуменов, имевших украинское происхождение, и поневоле глаз остановился на портрете святого Кукши Одесского.

Раздражение от охранника, который никак не мог найти меня в списках, выветрилось. Такая выставка могла появиться только при этом Президенте. Он лучше всех чувствует эти вещи. И каждый украинец найдет здесь портрет своего иерарха, или своего преподобного. Независимо от того, работал ли “украинец на портрете” ректором Московской академии, молился ли в пещерах Лавры, был ли в подполье УГКЦ. На балкон я не попала, но в зале нашлось место возле молодок из Бородянки, приехавших посмотреть на Ющенко своим ходом и на свои деньги.

Я заметила, что в зале из политиков практически не было тех, кто стоял с ним на Майдане. Ни одного “любого друзя”, кроме одного на букву Ч, чье присутствие не могла испортить теплой семейной атмосферы. Я не знаю, как у вас, но у меня фигуры губернатора Полтавщины Валерия Асадчева и нардепа Станислава Аржевитина не вызывают раздражения.

Президент почти не опоздал. Зал его приветствовал стоя. А затем еще трижды вставал, чтобы поддержать его. И в этой поддержке не было такой знакомой по другим съездам экзальтации, не было лакейства и подобострастия, не было даже намека на партийный диктат или коммерческий душок. Это было – как Майдан пять лет назад.

СВОБОДА ПОХОЖА НА СОЛНЦЕ: МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЕЕ, КОГДА ОНА ЕСТЬ Презентация программы кандидата в президенты началась с ролика. Это был новый рекламный ролик Ющенко. “У меня были достижения. И были ошибки. За них мне больно”. Такой была первая фраза. А первый абсолютно прямой взгляд Виктора Ющенко был такой... что, зная все его ошибки, ты готова ему простить. И ты понимаешь, что если бы кто-то из его конкурентов попытался его имитировать – ничего не выйдет. Кто бы ни хотел присвоить его достижения – ничего не выйдет. Знаете глубокое соответствие заявленных лозунгов собственному мировоззрению и убеждениям – это очень ценная штука. Вы можете купить политтехнологов, разработать программу, максимально ее “патриотизировав”, но патриотизм и религиозность нельзя нарезать и обретать по частям, покупая отдельными порциями для отдельных регионов. Где взять взгляд, где взять идеи? Где взять веру в эти идеи? Избиратель понимает, что все, кто пытаются это повторять без внутренней подлинности, только притворяются. К счастью, это не продается. “Свобода похожа на солнце... Мы не замечаем ее, когда она есть... Я хочу навсегда сохранить свободу. Мой выбор сделан... Я выбираю свободную, сильную и справедливую Украину”, – это были последние слова ролика.

ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ МЕШОК С КОНФЕТАМИ, А Я ПРЕДЛАГАЮ СВОБОДУ

В своем докладе Ющенко опять рассказывал, что последние 350 лет поколение за поколением платили дань за то, чтобы сказать: я – украинец. Говорил, что тысячу лет усыпляли гены и что сейчас люди могут почувствовать ответственность за язык, за государство. “Вам предлагают мешок с конфетами, а я предлагаю свободу. И тогда у вас будет все”, – говорил он. Я подумала, как это Президент умудряется, не пользуясь бумажками и психостимуляторами, говорить так сложно. Впрочем, ничего странного, если учесть, что этажом выше, прямо над его головой – двести икон Богородицы.

Потом он вспомнил прошлое, период когда в 1999 году возглавил правительство и остановил инфляцию. Правда, не стал вспоминать, что вице-премьером у него была Тимошенко. Своего нынешнего конкурента, Юлии Владимировну, он “язвил” очень мягко, по-джентльменськи. “Она” (это слово говорит с нажимом) не победит. Я имею в виду «кризу». Еще сказал: “Единственное чего не хватало – настоящего украинского правительства. Но оно у Украины будет”. Это обещание народ встретил аплодисментами.

Пусть экономисты судят действительно ли последние четыре года его президентства дали лучшую за все годы независимости динамику инвестирования, действительно ли именно при его правлении был создан запас прочности для украинской экономики. Пусть юристы анализируют, что такое специальный налоговый суд и “европейские нормы начисления НДС”, о которых говорил в своей речи Ющенко.

Но есть вещи очевидные, которые можно считать только его заслугами. Восстановление исторической памяти, свобода слова, самостоятельный внешний вектор, соглашение об ассоциированном членстве в ЕС. И еще о семье... Наверно, мы помним что именно при премьере Тимошенко были увеличены выплаты на рождение ребенка. Но когда Ющенко говорит, что это его решение и что он аплодирует украинской маме, поневоле ему веришь. Потому что он отец пяти детей.

АСАДЧЕВ ПЕЛ МНЕ НА УХУ “ЧЕРВОНУ РУТУ” – БЕСПЛАТНО!

После выступления Виктора Андреевича были включения из регионов. Разные включения... Звучали слова благодарности из Львова: “Ющенко – это тот, чьи лозунги - его естество и суть. И он один, кто извинился за ошибки”. Были русскоязычные выступления из Одессы: “Спасибо вам за чувство свободы”. Были конкретные просьбы из Николаева: “Виктор Андреевич, помогите создать Аграрный банк. Крестьянам очень нужен свой банк”. Были из Запорожья, от журналистки по фамилии Вокал: “Виктор Андреевич, нам нужная не сильная рука, а сильный дух, аутентичный, – запорожский”. А были слова от студентки-первокурсницы, кажется, из Житомира: “Вы должны понять, что такого Президента больше не будет. Дайте ему еще один шанс”. Такие смешные и трогательные выступления, эта самодельная агитация были значительно лучше продуманных и проплаченных криков профессиональных актеров. Признаться, я в таких случаях думаю, как кандидат будет отбивать вложенные у артистов средства.

Мне было интересно, как команда Ющенко выйдет из довольно трудного положения с песнями и танцами, ведь все артисты (в том числе и те, кто ел из его рук четыре года подряд) уже потянули свои баяны и свирели на другую сцену, поддерживая другого кандидата. Но кто-то должен ему петь? Оказалось, что можно обойтись... Если сделать стильное попурри из старых украинских песен о главном, то это берет за душу. (Мне почти в ухо после презентации губернатор Валерий Асадчев пел “Червону руту”. Полный шарман – абсолютно бесплатно, кстати!).

У Ющенко не было дорогих “подтанцовок”, на сцену вышли его доверенные лица, простые украинцы, мелкие предприниматели, писатели из регионов, учителя, которых мы уже видели по телевизору. На большом экране из уст простых украинцев повторялись уже известные слова: “Ющенко – единственный, кто проводит украинскую политику”, “Теперь наших детей усыновляют украинские семьи”, “Ющенко защитил наше право избирать власть”...

...Вся презентация уложилась в полтора часа. Выходя из зала, я вспомнила слова политтехнолога – оппонента Виктора Ющенко. Со вкусом перечисляя все ошибки Президента он все же неохотно признал: “Но Ющенко единственный президент, который способен посмотреть за горизонт”. Президент, который посмотрел за горизонт, утверждает, что свобода – это солнце. Не знаю, станет ли он Президентом во второй раз, но в любом случае нам будет что вспомнить. Мы вместе с ним смогли посмотреть за горизонт и увидеть такую Украину, которой она могла бы стать.

Лана Самохвалова

Фото с сайта кандидата в Президенты