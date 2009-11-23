В Донецке отправили на свалку Оранжевую революцию (фото)

Сегодня в Донецке на центральной площади им. Ленина активисты Донецкой областной организации Партии регионов провели театрализованную акцию «Проводы оранжевой пятилетки».

Как передает кореспондент УНИАН, в телегу, запряженную лошадью, под аккомпанемент гармони и пение частушек активисты погрузили чучела «наиболее одиозных представителей «оранжевой» власти и их обещаний» и, по их словам, отправили «на свалку истории». В частушках вспомнили о долгах Украины перед МВФ, о втягивании страны в НАТО, об обещаниях «украинского прорыва» и т.д.

Акция была приурочена к 5-й годовщине Оранжевой революции.

Заместитель председателя ДОО Партии регионов, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО, присутствующий на представлении, отметил, что такой акцией Партия регионов хотела показать, что «оранжевых нужно выдворить из власти».

Фото предоставлены облорганизацией Партии регионов