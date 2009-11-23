Два участника съезда «Единой России» упали с трибуны и получили травмы

Два участника 11-го съезда «Единой России» упали с трибуны и получили травмы, пишет «Коммерсант», корреспондент которого стал очевидцем происшествия. Инцидент связан с недостатками в организации мероприятия: в правом секторе зала заседания трибуны не были ограничены ограждением, а стулья вплотную примыкали к краю, оставляя узкий неосвещенный проход на высоте трех метров над полом.

С этой высоты упали сначала член Совета федерации от парламента Ямало-Ненецкого АО, совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, а через несколько минут и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манилова. Ананьев после падения смог сам подняться на ноги. Он даже попытался вернуться на трибуну, подтянувшись на руках, но это ему не удалось из-за высоты трибуны. Манилова самостоятельно подняться не смогла. Через некоторое время ее вывели из зала заседания, поддерживая с двух сторон. На машине скорой помощи замгубернатора доставили в больницу, однако, как утверждают организаторы мероприятия, серьезных повреждений она не получила.

Глава исполкома партии Андрей Воробьев сказал «Коммерсанту», что «вопросы будут к компании, которая по договору с партией осуществляла подготовку зала к съезду». Впрочем, назвать компанию Воробьев затруднился.