Винскому кажутся подозрительными газовые соглашения Тимошенко-Путина

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что нельзя доверять газовым договоренностям между премьерами Украины и России, поскольку они являются неоднозначными и подозрительными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения “За демократию и справедливость”, об этом он заявил сегодня, комментируя соответствующие договоренности в Ялте.

«С одной стороны, неприменение «Газпромом» штрафных санкций за недобор газа Украиной, - это, бесспорно, позитивный момент, но, с другой стороны, списание задолженности в почти 8 млрд. дол. накануне президентских выборов выглядит более чем подозрительно», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, или Юлия ТИМОШЕНКО и в самом деле ведет торг, в котором разменной монетой выступает украинская газотранспортная система, или это скрыта поддержка Кремля, призванная принести главе правительства Украины еще одну маленькую победу на пути к большой победе на будущих президентских выборах.

Также, сказал И.ВИНСКИЙ, очень странным выглядит срочный вылет делегации «Нафтогаза» в Москву на переговоры с “Газпромом”. «Без подготовки, без проекта соглашения и его предварительного обсуждения, как такое можно делать? Создается впечатление, что все это шоу - банальная домашняя заготовка, а в действительности все уже давно решено и согласовано», - отметил он.

И.ВИНСКИЙ отметил, что в любом случае Президент и СНБО должны проанализировать ситуацию и принять меры для недопущения потери Украиной единственного козыря, который у нее еще остался в разговоре с РФ. «И если соглашение будет содержать антигосударственные вещи, этому необходимо будет немедленно положить конец. Однозначно можно сказать одно: вся эта суматоха вокруг ГТС выглядит более чем подозрительно и вызывает серьезную обеспокоенность», - добавил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте заявил, что Российская Федерация не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа. «Мы прекрасно понимаем, что объем потребления (газа) упал, поэтому, ввиду особого характера отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», приняли решение не предъявлять этих санкций», - сказал руководитель российского правительства. На уточняющее вопрос, является ли вопрос штрафов окончательно решенным, В.ПУТИН заявил: «Газпром» имеет прямое указание, и сегодня я еще раз подтвердил: никаких штрафов предъявляться украинским партнерам не будет».