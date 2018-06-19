Вехи недели. Тимошенко обличала, Путин хамил, Ющенко фонтанировал

Украинские политики без пафоса вспоминали события пятилетней давности на Майдане. В президентской кампании наступило тревожное затишье. Путин в своем типа юморе превзошел все ожидания…

Политическое чутье Юлии Тимошенко неизменно вызывает уважение. Казалось бы, тема эпидемии гриппа в информационном плане уже практически отыграна, но Юлия Владимировна встрепенулась и объявила крестовый поход против тех, кто наживался на государственных закупках лекарств. Пообещала лично возглавить межведомственную группу и в течение месяца дать результаты – фамилии и суммы. Тема практически беспроигрышная, можно не только президентских соратников и оппозиционеров замазать, но и парочку зарвавшихся соратников под шумок отдать на моральное линчевание. Нетерпеливый, словно почуявшая след ищейка, Юрий Луценко уже готов запустить своих сотрудников в коридоры Минздрава. Ну а начальник МОЗ Василий Князевич по понятным причинам нервничает.

Борьба с расхитителями государственных средств позволила Юлии Владимировне сравнить с террористами Ющенко и Януковича, способствовавших вступлению в силу закона о повышения социальных стандартов. Но Тимошенко не стоит горячиться: будь она в оппозиции, оба Виктора получили бы показательный урок прикладного популизма. Это вообще в генотипе украинских политиков заложено: бить своих, чтоб чужие боялись, и обещать заведомо больше, чем можешь выполнить. Поэтому даже локальная неудача с проектом Государственного бюджета на 2010 год (его законодатели вернули правительству на доработку) премьера не огорчила. Ну а своему соратнику Олегу Ляшко, рьяно защищавшему главный финансовый документ страны в сессионном зале парламента, премьер может подарить новый галстук. За усердие.

Сама-то Юлия Владимировна галстуки не носит, как она отметила в ответ на хамские шутки российского премьера во время совместной пресс-конференции в Ялте. Возможно, модницы и считают Тимошенко «иконой стиля», но с угодливым подхихикиваниям типа шуткам на высшем уровне лидеру БЮТ надо что-то делать. Иначе шансы на победу в президентской гонке будут не расти, а падать. Украина получила от Путина не только набор домашних заготовок, но и заверения, что штрафы за недобор газа в 2009 году взиматься не будет. Документально закреплять обещания Владимира Владимировича в Москве почему-то не спешат. Встречу российского и украинского премьеров не сумело омрачить даже открытое «газовое» письмо, в котором Виктор Ющенко призвал Дмитрия Медведева создать рабочую группу для пересмотра газовых договоренностей. Кстати, Юлия Тимошенко утверждает, что никому не позволит пересматривать соглашения, ставшие «победой Украины на 10 лет вперед».

Тем временем Ющенко продолжает беспокоиться не о победах Вооруженных Сил, а о состоянии их финансирования, которое Президент назвал «преступлением перед нацией и государством». Глава государства пытается вытолкнуть премьера на парламентскую трибуну с отчетом о финансировании потребностей армии, но Юлия Владимировна упирается с настойчивостью новобранца, не желающего становиться под ружье. Причины понятны и очевидны, равно как и невозможность Юрия Еханурова вернуться в кабинет министра обороны. Юрий Иванович не только отказался быть послушной мишенью для премьерских обвинений в коррупции, но и согласился на безнадежное выдвижение кандидатом в главы военного ведомства. Теперь ему предстоит испить чашу позора во время голосования за него в Верховной Раде.

Партия регионов тем временем с нарочитостью провинциальных актеров имитирует решимость уволить Юлию Тимошенко за невыполнение закона о повышении социальных стандартов. Виктор Янукович громогласно разносит обещание по городам и весям, а Александр Ефремов усердно собирает подписи под постановлением. Пока больше 173 автографов наскрести не удалось, что вполне соответствует раскладу политических сил в сессионном зале. Коммунисты проголосуют за увольнение Тимошенко только после консультаций с ней, позиция БЮТ понятна, выдавить внятное решение из фракции НУ–НС невозможно даже под угрозой политической смерти, а Владимир Литвин заблаговременно отказался делать Тимошенко подарки в виде увольнения с поста премьера. Вместо этого Владимир Михайлович самоустранился от ведения пленарных заседаний, предпочтя им походы в народ. Спикер пользуется некоторым затишьем в президентской кампании, опасаясь новых выбросов компромата и масштабных скандалов.

Как и полагается поздней осенью, ведущие политики вспоминали события на Майдане. И здесь спикер предпочел отмолчаться, ведь в 2010-м его шансы стать посредником в политическом диалоге невысоки. Виктор Янукович посоветовал «оранжевым» не отмечать пятую годовщину революции, а Юлия Тимошенко заверила сторонников, что Виктор Федорович никогда не станет Президентом. Главный герой событий поздней осени 2004-го, Виктор Ющенко, собрал сторонников в Украинском доме. Злые языки наверняка скажут, что его пришли послушать все, кто готов голосовать за второй президентский срок Виктора Андреевича, за исключением оставшейся за дверьми бабы Параски. Ющенко полагает, что Майдан может повториться, если страна не получит свободу, и уверен, что события пятилетней давности нельзя повторить за деньги.

Блажен, кто верует.

Евгений Магда