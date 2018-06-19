Виктор Ющенко: Майдан - это чудо

Из выступления Президента Украины на торжествах, приуроченных к Дню свободы, в Украинском доме

«Майдан - это чудо»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Майдан образца 2004-го года никому не удастся провести за деньги.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что “в этот святой день хотел ты начать свое выступление со слов: «Мы живем в условиях свободы».

По его словам, под давлением обстоятельств этот тезис кажется иллюзией, каждый дает свой ответ. У Президента есть свой: “Свобода нам никем не подарена, наша свобода - это наша независимость и наша государственность, но есть и немногим больше – это свобода личности».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина стала жить по принципам справедливости.

«24 августа 1991 года и Майдан осени 2004-го года – это большое движение нации и человека к свободе. Из миллионов украинских судеб, взглядов, надежд складывается это движение. Для нас его сущность украинская, его природа общечеловеческая», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Майдан - это не изменения, Майдан – это шанс на изменения. Сегодня, по словам Президента, украинцы живут в условиях демократии, в государстве есть свобода слова.

Президент назвал Майдан чудом, “внезапным чудом в собственные силы” и прибавил, что Майдан была солидарным проявлением нашей гражданской и национальной позиции. “Я согласен с тем, что Майдан был составляющей масштабного общественного процесса”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Сильная Украина в составе объединенной Европы – это также историческое спасение для России»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что для существования России очень важна интеграция Украины в Европейский Союз.

«Наша долгосрочная цель – полноценный вход Украины в объединенной Европе, интеграция в Европейский Союз и вступление в общеевропейскую коллективную безопасность», - сказал Президент, выразив убеждение, что Украину от исторического момента – подписание соглашения «Об ассоциации» с ЕС отделяет несколько месяцев .

«Сильная Украина в составе объединенной Европы – это также историческое спасение для России и защита для нее от сползания в трясину, в которой погибла Российская империя, а затем и Советский Союз», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Главы государства, чтобы уберечься от катастроф наподобие мировых войн, потери независимости, нужно иметь не только четкую цель, но и силу и умение не гнуться перед обстоятельствами, твердо и неотступно защищать собственные национальные интересы.

«Для многих столиц Украина является постоянной и неудобной неожиданностью, которая ломает стереотипы и давние схемы отношений, в том числе по диагонали между западным миром и Россией», - отметил он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, во всем «кружеве международных отношений Украина обязана наращивать и закреплять свои позиции, не как сателлита, не как просителя, а как принципиального, активного и настойчивого игрока. Тем более, имея такую уникальную геополитику».

«Безусловно, мы способны на это. И нам нужно понимать всю сложность и серьезность внешних угроз. Если хотим хорошего будущего для Украины, нам всем, независимо от политических взглядов или электоральных симпатий, нужно согласиться с единственной внешней нашей целью», - отметил Президент в который раз акцентировав на «безальтернативности» евроатлантического курса страны.

Также он объяснил, почему принял решение о своей поездке в Грузию во время российско-грузинской войны: «Свобода предусматривает ответственность. И свобода предусматривает принципиальность. Именно поэтому я поехал в Тбилиси в августе 2008 года. Потому что там речь шла о вещах фундаментальных. О вашей свободе, об их свободе – о нашей свободе».

«Там, в Тбилиси, прозвучал голос той Европы, которой небезразлична человеческая свобода и жизнь, независимость суверенных государств и суверенных демократий. Мы должны принадлежать к этой Европе. Даже, если она молчит. Потому что это – главный залог нашей свободы. Украина должна думать и действовать заранее, заботясь о стратегической собственной перспективе», - сказал он.

«Нас могут не понимать. С бессилием нам могут угрожать. О нас могут врать. Нас могут обижать. Наше дело – идти вперед и доказать миру нашу силу, деятельное присутствие и наше украинское влияние. Так я понимаю свободу Украинского государства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Впервые за 18 лет у нас появился демографический оптимизм»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает значительное развитие экономики Украины за последние 5 лет.

«За последние 5 лет наше экономическое движение преодолело колоссальное расстояние. Невзирая на кризис», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в начале его президентства, 4 года назад, бюджет страны составлял 80 миллиардов гривен. «Очевидно, это – большая сумма. Но сегодня бюджет Украины – 300 миллиардов. Я не припоминаю, чтобы в нашей истории была такая динамика государственных финансов», - отметил Президент.

Также он рассказал о значительном росте инвестиций. По его словам, за 4 года иностранные инвестиции выросли с 8 миллиардов долларов до 38 миллиардов долларов. «Я воистину хочу, чтобы будущие 5 или 10 лет хотя бы повторили эту тенденцию», - подчеркнул Глава государства.

«Украина за эти годы как-то уже привыкла к имени житницы Европы. Каждый с последних двух лет мы экспортировали по 20 млн. тонн зерна, вышли на пятое место в мире по продаже зерна, четвертое место по продаже кукурузы, первое место по продаже ячменя, и мы возвращаем то, что когда-то давно нам принадлежало», - отметил Президент .

Также он подчеркнул, что сегодня в Украине наблюдается самый низкий за годы украинской независимости уровень безработицы. «Впервые за 18 лет мы имеем демографический оптимизм. Если сохранятся эти темпы прироста нации, какие мы имели за последние 4 года, начиная с 2015 года мы будем иметь абсолютный прирост украинской нации. 4 годы назад она была на 14-м месте в Европе, на последнем месте в Европе среди вымирающих наций», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он убежден, что это все свидетельствует о колоссальной возможности для нашей свободы, для нашей украинской перспективы.

«Но ее никогда не будет, если поверим лишь в деньги и цифры. Простите, эти слова говорит финансист. Я верю в экономическую свободу и хорошо знаю принципы ее построения. Свобода всегда имеет цель. Цель – это развитие. Развитие – это наш достаток – духовный, физический», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Но чтобы развиваться в нынешнем жестоком мире, нужно быть нацией, уверенной в своих силах. Я уточню, убежденной в своих силах, самодостаточной в своих силах», - прибавил Президент.

«Самое важное - не обменять свободу на «мешок благосостояния»

ЮЩЕНКО призывает украинцев ответственно отнестись к своему выбору во время президентской гонки.

Президент подчеркнул, что каждый гражданин должен осознать свою ответственность за свой выбор: “За то, что ты избираешь, какую систему ценностей, приоритетов ты избираешь, и уже после этого, кого ты избираешь”.

“Самое важное не обменять свободу на “мешок благосостояния”, который щедро обещается сегодня претендентами на наивысшую должность в государстве”, - отметил он, подчеркнув, что свобода является самым ценным.

Президент заверил, что отстаивал и будет отстаивать демократическое развитие страны, развитие культуры и духовности украинского народа, интеграцию Украины в евроатлантические структуры.

“Политический рейтинг абсолютно не означает ошибочность политики. Не будем забывать, что большинство часто ошибается, я бы уточнил чаще всего ошибается”, - отметил Президент.

“Моя личная свобода позволяет мне сказать самое важное – я признаю ошибки, и в то же время верю в силу духа, который после стольких лет испытаний есть и возрождается в наших украинских сердцах. Его сила вечная”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вспоминая Майдан, Президент отметил, что он понимает, что люди на Майдане стояли не только “за В.ЮЩЕНКО”. “Украинский Майдан стоял за собственную мечту”, - подчеркнул Глава государства. Он также сказал, что и до сих пор кое-кто не понимает, что Майдан не был ярмаркой обещаний и лозунгов.

По его словам, это было начало движения мировоззренческих изменений – движение к свободе и демократии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что никто не смеет приуменьшать или унижать значение Майдана. “Его политические и общественные последствия, безусловно колоссальные, власть, которая не понимает этих процессов неминуемо получит новые Майданы”, - отметил Глава государства. При этом он сказал, что Майдан не был противостоянием людей, а был стремлением к свободе.

В.ЮЩЕНКО призвал людей не использовать “развеянную энергию Майдана” на ежедневное отстаивание своих гражданских прав. Глава государства отметил, что нужно осознавать, что антидемократическая реакция ровной мерой не ослабела.

“За последние пять лет мы остановили не одну угрозу узурпации власти в Украине – (которую хотели провести – УНИАН) нечестным, бандитским способом, путем сговора консервирования власти за наибольшими политическими кланами и сегодня этот вызов, возможно самый серьезный за последние 15 лет”, - убежден Президент.