Обещания Путина: русская рулетка?

На саммите глав правительств стран СНГ в Ялте состоялась встреча премьер-министров России и Украины. И на ней таки говорили о газе. Напомню, что в последние десять дней вероятность газового вопроса в повестке дня Ялтинского собрания напоминала гадание на лепестках ромашки. Говорить о газе или нет, пересмотрят контракты или нет, будут ли документировать неналожение штрафов или нет... Члены правительственной команды делали заявления, которые противоречили друг другу. Заявив в конечном итоге, что наши газовые контракты прекрасны, а говорить о газе нет потребности, Юлия Владимировна отправилась в Ялту. После переговоров двух делегаций, госпожа Тимошенко и ее российский коллега Владимир Путин сделали совместные заявления. Путин сообщил, что Россия намерена прислушаться к пожеланию украинской стороны и сократить объемы поставок газа и не применять штрафные санкции в этом году, тариф на транзит газа из России в Европу по территории Украины в 2010 году вырастет на 60%.

Комментируют эксперты.

Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»: РОССИЯ ДОБИЛАСЬ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ СВОИХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ Не могу считать большой победой повышение тарифа на транзит российского газа, потому что это будет происходить на фоне роста цены на импортный газ для Украины. Увеличение доходов НАК “Нафтогаз Украины” за счет тарифа нивелируется подорожанием газа. Повышение тарифа на 60% не компенсирует затраты на газовый импорт. Юлия Владимировна говорила о дополнительных поступлениях, которые получит НАК, однако не сказала о его миллиардных расходах в результате повышения цены, тем более без той двадцатипроцентной скидки (какая вроде бы учитывалась для Украины в 2009 году).

В принципе все будет зависеть от того, насколько удастся уговорить Россию сократить объемы газа на следующий год. А тут есть большие сомнения. Устные договоренности в Ялте могут стать Гданьском-2. В сентябре этого года в Гданьске также была достигнута устная договоренность премьеров Украины и России о неприменении штрафов против Украины за недобор газа. Тогда тоже поговорили, сделали соответствующие заявления, похамили в адрес Президента Украины и разъехались. И сегодня юридического оформления договоренностей не произошло. Российская сторона оставляет за собой право манипулировать ими. Мы видели, Газпром изо всех сил несется к Дмитрию Медведеву, жалуется на жизнь и в результате получает четкую директиву – выполнять контракты (которые предусматривают штрафы за так называемый недобор предусмотренных соглашениями объемов газа. – Авт.).

В Ялте не произошло никаких концептуальных изменений: включаются рычаги для манипулирования, украинская же сторона играет по правилам, навязанным Россией. Тимошенко не удалось задокументировать договоренности и превратить политические декларации российского коллеги в конкретные юридические документы. Но если представить, что Россия все же откажется от штрафов за недобор газа, то возникает вопрос, что получит Путин от Тимошенко за такую покладистость?

Есть версии. Одна из них, наиболее правдоподобная, выглядит так. У них было два комплекса вопросов: один, связанный с текущими газовыми делами, а второй – с ядерно-энергетической сферой. Я не исключаю, что эта показушно-пропагандистская покладистость российской стороны (об окончательной покладистости можно будет говорить, когда это будет оформлено юридически, когда на уровне Газпрома и Нафтогаза будут согласованы объемы поставок газа на следующий год, индикативной уровень цен и тариф) связана с тем, что взамен РФ получила отказ Украины от планов, связанных с диверсификацией поставок ядерного топлива в интересах предлагаемого Россией варианта строительства завода по обогащению урана в Ангарске. РФ проводила такую игру: хотите уступок по газу – покупайте лишь российские реакторы, российское топливо, и тогда будет послабление в газовой сфере. Если хотите делать предприятия топливно-ядерного цикла с нероссийским участником, обогащать уран не в России – тогда уступок в газовой сфере не будет.

На пресс-конференции в Ялте звучали обвинения в том, что требования Ющенко пересмотреть газовые контракты якобы продиктованы желанием воспроизвести мега-коррупционные схемы в этой сфере. Поддакнул этому обвинению украинского премьера и Путин. Но он, поддерживая обвинение в мега-коррупционных схемах, явно лукавит... Потому что в 2004 году во главе всех тех схем стоял именно он. И именно в Ялте 28 июля 2004 года было положено начало печально известной “РосУкрЭнерго”. Тогда Ющенко там не было. Другое дело, что в 2005–2006 годах, когда возник первый газовый кризис, Виктор Ющенко, имея возможность ликвидировать эту схему в зародыше, не только не сделал этого, а даже позволил ей пустить метастазы внутрь Украины через предприятие “УкрГазЭнерго”. Он допустил его на внутренний рынок газа и тем самым отобрал этот рынок у НАК “Нафтогаз”.

Потому здесь «обое рябое», но в политтехнологических манипуляциях российский премьер - более “рябой”.

Александр Гудыма, народный депутат Украины (БЮТ): ГАЗОВАЯ ВОЙНА СО СТОРОНЫ РОССИИ ДАЛА КОЛОССАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ Юлию Тимошенко могут критиковать только представители оппозиции и Президента. Рыночные условия это не настроение Путина, или настроение Тимошенко. Это реальные вещи, которые в Украине давно следовало внедрять. Цена на газ определяется формулой. Транзитный тариф – тоже.

Повышение ставки транзита с 1,7 до 2,7 долларов за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км., если Россия будет транспортировать не менее 100 миллиардов куб. м, значит, что мы можем получить дополнительно за транзит не меньше 1 млрд. долларов США.

Кроме того, у нас едва ли самая плохая в Европе ситуация с энергозатратностью производства. Теперь есть осознание, что дешевого российского газа не будет, как, скажем, в Беларуси, которая отдала России свою ГТС. Потребление Украиной газа радикально сокращается. И не только из-за финансового кризиса. Российская газовая война в январе этого года показала: необходимо внедрять энергосберегающие технологии, что правительство активно и делало. И если в этом году мы потребим около 30 миллиардов кубов российского газа, а 21 – своего, то это будет значить, что его потребление сократится с 73 миллиардов до примерно 50. Пусть частично это происходит из-за кризиса, но в целом это фантастический шаг. Большой бизнес и средний бизнес, население, помня угрозы со стороны России, ищут способы – как заменить газ на уголь, как развивать атомную энергетику.

Последнее газовое противостояние привело к колоссальным позитивным сдвигам.

А что касается возможных увеличений расходов Нафтогаза из-за роста цены на газ, то должны помнить такое. Большая часть долгов НАК сосредоточена в городах Востока и Центра Украины, за которые всю ответственность несет Партия регионов. Это – Киев, Харьков, Луганск, Донецк, Днепропетровск, Запорожье. Они просто отказываются проплачивать за потребленный газ, понимая, что во время избирательной зимы Юлия Тимошенко никогда не пойдет на ограничение теплоснабжения этих территорий. Имеем 8-миллиардный долг. Потому необходима сильная в хорошем смысле слова рука, которая бы могла вернуть потери Нефтегаза. Потому что эти потери не предопределены объективными причинами.

И мы эти деньги вернем.

Что касается документов о неприменении штрафных санкций, то попробуйте найдите такого человека, который вынудил бы россиян не только не применять штрафные санкции, а еще и изменить контрактные условия..

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба: ОБЕЩАНИЯ ПУТИНА НАПОМИНАЮТ РУССКУЮ РУЛЕТКУ Когда Юлия Тимошенко говорит, что газовые соглашения хорошие и они выполняются, то это напоминает притчу о винограде. Лиса, которая не могла до него дотянуться, говорила, что он просто зеленый. И премьер-министр, которая не может пересмотреть газовые соглашения, говорит, что они хорошие.

Россия не готова менять контракты. Мы услышали заявления, а где изменения в контрактах? Год назад два премьера – Тимошенко и Путин – подписали меморандум о том, что газовые вопросы будут решаться цивилизовано, и мы помним, чем это закончилось в январе. Никто тогда даже не вспоминал тот меморандум.

Устные обещания Путина напоминают российскую рулетку: выстрелит или не выстрелит. То, что не документировано, всегда может быть отменено. Для нас эта игра опасна.

Что касается цен. Украинская сторона в этом году понесла убытки в связи с тем, что почти на 30 процентов упали поставки российского газа в ЕС. Мы получили меньшие объемы, поэтому меньше доходов получила система. Нам пообещали, что в следующем году будет хорошая загрузка ГТС, но контракты подписаны на десять лет. Мы не услышали, что будет через девять лет, когда Россия пытается ввести в строй “Северный” и “Южный потоки”.

Поэтому я соглашаюсь с нашим Президентом, который говорит, что необходимо зафиксировать обязательство российской стороны относительно минимальной загруженности системы в рамках ее рентабельности. То есть стороны должны определить, какой объем прокачки газа даст минимальную рентабельность ГТС, и оформить документальное обязательство обеспечивать эту рентабельность. И это было бы действительно дружеским шагом.

А сегодня мы увидели, что Путин снимает скидку на цену газа, а Украина покупает газ дороже, чем некоторые страны ЕС. Мы услышали устное обещание, что “все будет хорошо”. А где межправительственный договор? Все, что произошло в Ялте, – это хорошее шоу, которое должно было бы дать украинскому электорату надежду на позитивное решение.

К сожалению, украинцы любят ложь, любят сладкие сказки. Я серьезно побаиваюсь, что все услышанное в Ялте, – это сказки Ливадийского дворца.

Опрашивала Маша Мищенко