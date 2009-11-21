Янукович считает, что Европа устала от газовых войн и перепалки Киева с РФ

Европа устала от напряженных отношений между Украиной и Россией.

Об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

«От нас в Европе ждут открытых дружеских отношений потому, что устали от газовых войн и бессмысленной дипломатической перепалки», - сказал В.ЯНКОВИЧ.

«В 2010 году мы перевернем ту страницу и начнем новый диалог в формате Украина, Россия и ЕС», - уверен он.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Партия регионов последовательно отстаивает идею внеблоковости Украины и полностью разделяет идею по созданию единой системы европейской безопасности, которая исключила бы любые угрозы раскола и противостояний.

По его словам, ЕС превращается в сильного и самостоятельного игрока на внешней арене. «Все чаще европейские политики говорят о единой армии и новых механизмах безопасности. Считаю, что нам стоит выбрать общую позицию в этом вопросе и выступить вместе на уровне межпартийного сотрудничества с европейскими партиями и союзами, а также на уровне дипломатическом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, безопасность, это, прежде всего, взаимное доверие на основе общих интересов – их надо своевременно сформулировать и предложить европейским коллегам.