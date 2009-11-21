Ющенко понял, что кое-кому из его команды не стоило давать кресла

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что можно говорить об экономике, о пенсиях и зарплатах, но без сплоченной нации не может быть экономических достижений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Кривые Колена Черкасской области.

«Будут говорить о высокой зарплате, но никогда ее не достигнут», - сказал Президент, заметив, что разобщенная нация никогда не пойдет на реформы, необходимые для развития экономики.

В то же время В.ЮЩЕНКО признает, что были у него и ошибки. И, прежде всего, это касается команды, которая с ним работала, особенно в начале его президентства.

«Я был очень наивным, начиная с того, что я думал, что люди, которые стоят за моей спиной на Майдане, будут мыслить как я, что перенести их с Майдана в кресла - и мы получим второй прорыв. К сожалению, нет», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, быть на Майдане – это одно, а быть профессионалом – совсем другое.

«Для того, чтобы сформировалась команда, не нужен Майдан, и не год (в должности – УНИАН) Президента, и не два», - сказал он, добавив, что это проблема становления Украинского государства.

«Поверьте, пока не проверишь в бою, тяжело давать оценки через Майдан другим политикам. Мое разочарование такое же, как и ваше. Разве я не хочу, чтобы у нас было лучше, разве я не перебрал всю команду…», - сказал Президент.