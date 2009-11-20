Ющенко обвинил Тимошенко в «преступлении перед государством»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность, что правительственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны, которую проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, является «преступлением перед государством и украинской нацией».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в своем вступительном слове во время заседания СНБО.

«Это не проблема денег (на финансирование Вооруженных сил Украины, сферы нацбезопасности и обороны – УНИАН), это - проблема искаженных, деградированных приоритетов правительственной политики», - сказал Президент.

По его словам, «каждый день сотни миллионов гривен используются премьер-министром в качестве карманных расходов для популизма».

«Это - поучительная политика, как научить украинских солдат, как научить украинских офицеров утратить боеспособность, как показать миру, соседям, что эта политика в этой стране находится на последнем плане», - сказал В.ЮЩЕНКО.