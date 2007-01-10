Ющенко, Янукович и Мороз договорились создать рабочую группу по подготовке плана деятельности ВР, президента и правительства, создать Конституционную комиссию, провести 14-15 февраля круглый стол по подготовке «Дорожной карты» выполнения Универсала национального единства.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКРОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ договорились о создании рабочей группы с участием представителей парламента, Секретариата Президента и правительства для подготовки совместного плана деятельности общегосударственных институтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО сегодня после завершения трехсторонних консультаций с председателем ВР А.МОРОЗОМ и премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Рабочая группа наберет, по сути, меню политических, экономических и социальных инициатив, на основе которых потом будет сформирован совместный документ, и мы его подпишем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, совместный план деятельности общегосударственных институтов (парламент, правительство, Президент – УНИАН) позволит гарантировать обществу спокойствие и толерантность во взаимоотношениях между разными ветвями власти.

В феврале Украина и Россия подпишут совместный план действий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что в феврале Украина и Россия подпишут совместный план действий на 2007-2008 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Он сообщил, что сегодня у него состоялся телефонный разговор с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с завершением подготовки проекта совместного плана действий Украина-Россия на 2007-2008 годы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что украинская и российская стороны уже обменялись протоколами совместного заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, проходившей в Киеве 22 декабря.

«Мы исходим из таких соображений, что во второй половине февраля обоими сторонами эти документы будут подписаны», - подытожил В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент выразил уверенность, что в ближайшие несколько дней эти протоколы будут подписаны обоими сторонами.

«Убежден, что эта встреча позволила снять остроту в отношениях между ветвями власти. Я надеюсь, что украинская политика в 2007 году будет гармонизированной и солидарной, и все институты власти должны обеспечить стабильность и давать позитивные сигналы украинскому обществу», - резюмировал В.ЮЩЕНКО.

Ющенко и Янукович договорились о согласовании кадровой политики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о согласовании кадровой политики между секретариатами Президента и Кабинетом Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО сегодня после завершения трехсторонних консультаций с председателем ВР А.МОРОЗОМ и премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы прошлись по теме кадровых назначений, и с завтрашнего дня будут работать в этом плане два секретариата», - сказал он.

Президент, ВР и правительство пришли к согласию по вопросу о земле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Верховная Рада и правительство договорились о формировании совместного плана действий по законодательному обеспечению функционирования рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины В.ЮЩЕНКО сегодня после завершения трехсторонних консультаций с председателем ВР Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент отметил, что такая договоренность была достигнута в ходе сегодняшней встречи.

По его словам, это касается земельного кадастра, это касается законов или подзаконных актов, которые регулируют особенность обращения той или иной формы собственности земли.

Президент, премьер и председатель ВР обсудили создание Конституционной комиссии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обсудили создание Конституционной комиссии по внесению изменений в Основной Закон.

«Если мы хотим усовершенствовать и создать эффективную модель власти, то в этом контексте мы должны внести изменения в Конституцию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, создание Конституционной комиссии может стать стабилизирующим моментом сотрудничества всех ветвей власти в 2007 году.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО уточнил, что содержательная часть изменений в Конституцию в ходе трехсторонней встречи не обсуждалась.

В свою очередь, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ также подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию позволит связать несогласованные сейчас положения.

Председатель Верховной Рады считает, что трехстороння встреча была «крайне необходимой для налаживания эффективного сотрудничества всех ветвей власти».

«У нас полное совпадение понимания. Дискуссию вызвали некоторые моменты по организации и технологии подготовки разных решений, но и в этом мы найдем общий язык», - сказал он.

Справка УНИАН. Комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию Украины и подготовке законопроектов, направленных на их реализацию, была создана Указом Президента от 2 ноября 2006 года. Цель комиссии – обеспечить системную и комплексную подготовку предложений по усовершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине.

20 ноября Президент обратился к председателю Верховной Рады, премьер-министру и лидерам парламентских фракций с просьбой предложить кандидатуры для включения в конституционную комиссию.

Круглый стол об Универсале национального единства намечен на середину февраля

В Украине 14-15 февраля состоится круглый стол по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства. По словам Президента, в круглом столе должны принять участие ведущие политические институты страны, общественные организации, журналисты и внепарламентские политические силы.

«Темой №1 для круглого стола должно стать формирование "дорожной карты" для реализации положений Универсала национального единства, который мы подписали в прошлом году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины подчеркнул, что в рамках круглого стола должен быть подготовлен план действий «по реализации тех договоренностей и той части норм, которые вытекают из Универсала национального единства».

Вопрос распределения полномочий между ветвями власти остается принципиальным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласен с необходимостью проведения дискуссии по внесении изменений в Конституцию. Он отметил, что вопрос распределения полномочий между ветвями власти остается принципиальным и требует дальнейшего изменения в законодательство.

При этом премьер согласился с позицией Президента Украины о необходимости совместной работы по законодательному урегулированию распределения полномочий между ветвями власти.

«Разделение полномочий и ответственность ветвей власти перед обществом, безусловно, этой вопрос принципиальный, но я соглашаюсь с Виктором Андреевичем, что мы обязательно в ближайшее время должны все это привести в соответствие с украинским законодательством и Конституцией. По тем вопросам, по которым действительно необходимы изменения в Конституцию или усовершенствование, у нас состоится дискуссия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив при этом, что данная дискуссия должна происходить при участии общественности, политиков.

Он добавил, что правительство будет занимать активную позицию в ходе обсуждения данных вопросов и будет стремиться к достижению совместных взглядов и принятию совместного решения.