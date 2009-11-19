У Яценюка заявляют, что Тимошенко не имела права запрещать митинги

Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Олег КОНОПОЛЬСКИЙ обратился в суд с иском, в котором просит отменить запрет Кабинета министров на проведение массовых мероприятий в связи с распространением пандемического гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

О.КОНОПОЛЬСКИЙ просит Окружной административный суд Киева признать незаконным и отменить пункт первый постановления правительства №1152 от 30 октября 2009 года, которым Кабмин ввел высший уровень опасности распространения гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09, запретив проведение всех массовых мероприятий. Как отмечено в иске, это решение “является грубым нарушением прав граждан Украины на организацию, проведение и участие в мирных собраниях”.

О.КОНОПОЛЬСКИЙ отмечает, что статьями 116 Конституции Украины и 21 закона “О Кабинете министров Украины” установлен перечень основных полномочий правительства, среди которых не определено право на введение высшего уровня опасности инфекционной болезни и право запрещать проведение всех массовых мероприятий.

Кроме того, как отмечается в иске, обосновывая свои полномочия относительно принятия этого постановления, правительство ссылается на законы “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” и “О защите населения от инфекционных болезней”. “Впрочем, данными законами не предусмотрено право Кабинета министров Украины вводить уровни опасности в стране и на этом основании вводить запрет на проведение массовых мероприятий”, - говорится в иске.

Доверенное лицо А.ЯЦЕНЮКА также отмечает, что статья 39 Основного Закона закрепляет право граждан собираться мирно и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, и ограничение относительно реализации этого права может быть установлено только судом.

О.КОНОПОЛЬСКИЙ считает, что пункт 1 постановления Кабинета министров №1152 принят вне границ полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Он отметил, что, как доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины А.ЯЦЕНЮКА, направил в органы местного самоуправления сообщение о проведении агитации в форме массовых мероприятий и о проведении мирных собраний граждан. Однако именно со ссылкой на пункт 1 постановления Кабмина от 30 октября получил многочисленные отказы в проведении таких мероприятий.

Учитывая это, О.КОНОПОЛЬСКИЙ просит Окружной административный суд Киева признать незаконным и отменить пункт 1 постановления Кабмина №1152 от 30 октября 2009 года.