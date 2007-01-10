Ющенко наложил вето на четыре закона

Президент Виктор Ющенко вернул в парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой четыре закона.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, президент ветировал закон "О внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужили причиной потери трудоспособности".

Также президент ветировал закон "О внесении изменений в законы "О государственной исполнительной службе" и "Об исполнительном производстве" относительно реформирования органов государственной исполнительной службы".

Кроме того, президент возвратил для повторного рассмотрения Верховной Радой закон "О Дисциплинарном уставе Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины".

Украинская правда