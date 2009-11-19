Эксперт: у Ющенко посчитали, что Янукович - меньшее зло, чем Тимошенко

В окружении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посчитали, что Виктор ЯНУКОВИЧ - меньшее зло, чем Юлия ТИМОШЕНКО. Такое мнение высказал директор Института Горшенина, политолог Кость БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Мост-Харьков».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, по словам К.БОНДАРЕНКО, «в среде нынешнего Президента считают, что с В.ЯНУКОВИЧЕМ можно договориться о сохранении нынешних схем и нынешней системы». Понятно, отмечает политолог, «что многие представители окружения В.ЮЩЕНКО после прихода к власти Ю.ТИМОШЕНКО попадут, что называется, под раздачу. Даже на примере Харькова можно предположить, что приход к власти Ю.ТИМОШЕНКО будет символизировать конец империи (главы Харьковской областной государственной администрации Арсена) АВАКОВА. Хотя сегодня, по некоторым данным, Арсен Борисович и пытается выстраивать свои отношения с премьер-министром, его заместители активно готовят то, что на аппаратном языке называется «золотыми парашютами». Та же ситуация – и в других регионах. Поэтому окружение В.ЮЩЕНКО делает ставку на В.ЯНУКОВИЧА, в первую очередь, по принципу «враг моего врага – мой друг».

По мнению политолога, Ю.ТИМОШЕНКО является нежелательным кандидатом с точки зрения многих внешних и внутренних сил. «Можно вспомнить древнегреческую легенду о битве Геракла с Лернейской Гидрой. Когда Геракл отрубал головы Гидре, из болота вылез огромный рак, который кусал Геракла за ноги и мешал воевать с чудовищем. Я не провожу параллели между Гераклом и ТИМОШЕНКО. Мне просто смешно наблюдать, как Секретариат Президента взял на себя функции болотного рака, понимающего, что это – не его игра, это игра двух электоральных титанов, но всячески старающегося кусать Ю.ТИМОШЕНКО, играя на стороне В.ЯНУКОВИЧА», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Политолог считает, что сегодня окружение В.ЮЩЕНКО пытается всячески снизить рейтинги Ю.ТИМОШЕНКО, понимая, что у премьер-министра есть возможность существенно нарастить свой электорат во втором туре. Именно поэтому, утверждает К.БОНДАРЕНКО, «сегодня ведётся поиск компромата на Ю.ТИМОШЕНКО в штате Нью-Джерси. Именно поэтому Украина негласно ходатайствовала о сокращении срока Павлу ЛАЗАРЕНКО и теперь ведёт переговоры о его досрочном освобождении – он должен стать тяжёлой «антитимошенковской» артиллерией. Именно поэтому В.ЮЩЕНКО подписал закон о социальных выплатах и ветировал закон о миллиарде на борьбу с эпидемиологической ситуацией».

«Последние события вообще вызывают смех: зная, что в Ялте должен состояться саммит СНГ, на котором планируется встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА, В.ЮЩЕНКО – в пику премьеру – пригласил в Киев Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ», - отметил политолог.