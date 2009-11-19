Суд в Калифорнии дал Лазаренко 97 месяцев лишения свободы
Окончательный приговор
Как сообщил агентству УНИАН адвокат Борис Филатов, который представляет интересы одного из свидетелей, сегодня судья Северного округа штата Калифорния, США Чарльз Р. Брейер вынес окончательный приговор по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.
Павел Лазаренко приговорен к 97 месяцам лишения свободы в тюрьме.
Суд не принял аргументы защиты П.Лазаренко, не зачел в срок заключения пребывание Лазаренко под домашним арестом и не принял во внимание заявление адвокатов о его плохом состоянии здоровья.
Напомним, что предыдущим решением суда Лазаренко был осужден на 108 месяцев лишения свободы. В новом заседании суд учел примерное поведение заключенного за решеткой и отсутствие жалоб на него со стороны тюремной администрации.