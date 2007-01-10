В Украине зарегистрировали 137-ую политическую партию
13:06, 10 января 2007Политика
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Сообщение с веб-портала Минюста
В Украине зарегистрирована 137-я политическая партия - Украинская партия.
Как сообщается на официальном веб-портале Министерства юстиции, партия была зарегистрирована 27 декабря 2006 г., ее представителям выдано свидетельство № 140-п.п.
Согласно поданным в Минюст документам, лидером Украинской партии является Александр СЕРГИЕНКО.
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