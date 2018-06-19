Фактор России в выборах Президента Украины

Программы российских телеэфиров опять переполнены сюжетами о ходе президентской кампании в Украине. Так, как будто это в самой России будут выбирать президента. Российское руководство периодически делает заявления относительно политического курса Украины. Газпром не устает от ежемесячных сомнений в способности Украины платить за газ, ищет виновных в гипотетических задержках. Какое участие принимает Россия в нынешней избирательной кампании Президента Украины? Рассуждениями делятся эксперты.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД: РОССИЯ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ В УКРАИНЕ БЫЛ ПУТИНИЗМ? Россия, безусловно, принимает участие в сегодняшней избирательной кампании, однако ее стратегия, по сравнению с 2004 годом, изменилась. Если тогда это участие демонстрировалось публично – Путин приезжал сюда пять раз, – то сейчас такой публичной поддержки не имеет ни один из кандидатов. Стратегия России заключается в финансовой поддержке определенных кандидатов, в определенных условиях, которые выставляет Россия будущему Президенту. Яркую демонстрацию этого мы увидели еще несколько месяцев назад – письмо Медведева Ющенко. Это было письмо не столько к Ющенко, сколько к новым кандидатам.

Сегодня Россия откровенно не ставит на одного кандидата так, как это было в 2004-ом, когда она откровенно поддерживала Януковича. Сейчас она ставит не только на него, но и на Тимошенко, в то же время выдвигает к ним определенные условия и требования.

Россия возлагает большие надежды на эти выборы. Это ее исторический шанс повернуть к себе Украину. Эти надежды связаны прежде всего с желанием изменить внешнеполитический курс Украины и политический строй внутри самой Украины. Она хочет такого строя, который был бы, так сказать, сродни российской политической системе. Поскольку при нынешних отличиях в политическом строе Украину невозможно вернуть в лоно российской государственности.

Однако, думаю, пророссийский кандидат на этих выборах, точь-в-точь как и на предыдущих, обречены на провал, потому что украинцев, даже на востоке Украины, пугает возвращение в Россию.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ): ЯНУКОВИЧ – ФАВОРИТ? Россия неоднократно выражала заинтересованность в том, чтобы в Украине был «соответствующий Президент». Что это значит точно, неизвестно. В принципе, считаю, это правильное заявление. Потому что мы вроде бы хотим строить стратегические взаимоотношения с РФ. Однако все понимают, что россияне имеют в виду.

Самым большим фаворитом России является сегодняшний главный оппозиционер.

Остальные мелкие кандидаты – Литвин, Симоненко – хотели бы иметь благосклонность со стороны России, но, думаю, малый процент их поддержки не дает им такой возможности. В поддержку Тимошенко Россия тоже ни разу не высказывалась, потому что ей совсем не выгоден сильный и мощный Президент Украины.

России в любом случае придется работать с тем Президентом, которого изберет украинский народ.

Анна Герман, народный депутат (ПР): БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ ЯНУКОВИЧА? Президентства Януковича ожидают все, потому что уже и граждане Украины, и Брюссель, и Москва устали от наших политических дрязг. Берет или не принимает участие Россия в каких-то кандидатских проектах, – этого я не вижу. Не думаю, что какой-то взгляд извне будет иметь решающее значение на президентских выборах.

Олесь Доний, народный депутат (НУ–НС, Народная самооборона): МОСКВА УСТРОИТ ТЕНДЕР НА ЛОЯЛЬНОСТЬ? Информационная кампания со стороны России не прекращается. Она направлена в значительной мере не против конкретного кандидата, а на дискредитацию целого направления украинской политики – евроатлантического направления Украины, поддержки собственной истории, культуры.

Информационная кампания ведется достаточно мощно, потому, думаю, украинцы меньше будут доверять тем политикам, которые ассоциируются с евроинтеграционными процессами.

Москва еще не сделала окончательную ставку. Она выжидает, когда большинство украинских кандидатов в президенты сами проявят лояльность к российским интересам и к российскому руководству. И мы видим, что эта тактика достаточно эффективна. В той или иной степени кандидаты в президенты начинают заявлять о необходимости поддержки второго государственного языка, о необходимости и возможности, вопреки Конституции, базирования ЧФ РФ на территории Украины. Очевидно, что тем или иным способом кандидатов побуждают делать такие заявления. Возможно, кандидатам дают какие-то авансы. Мы не можем утверждать, что эти авансы именно финансового характера. Возможно, эти политики надеются на будущую благосклонность со стороны российского руководства.

Например, раньше Наталия Витренко не сходила с российских телеэкранов, когда она была кандидатом на парламентских или президентских выборах, теперь ее нет в российском информпространстве, она даже не нашла денег на залог. Однако есть другие «герои», которые поддерживают российские интересы на территории Украины.

Инна Богословская заявляет о возможности отдать Севастополь под двойное подчинение России и Украины. Это абсолютно противоречит украинским интересам. Соответственно возникает вопрос – если это антиукраинские интересы, то откуда у Инны Богословской взялись деньги на такое количество биг-бордов хотя бы на территории Крыма?

Также у меня вызывает удивление заявление Литвина относительно возможности базирования ЧФ в Крыму после 2017 года...

Будут ли они иметь успех? Люди несколько разочаровались в оранжевом сегменте. Вполне очевидно, что это разочарование подпитывается и усиливается. В частности в Интернете ведется целеустремленная борьба против проукраинских политиков. Конечно, что на какую-то часть украинских избирателей это влияет. Достаточно ли этого для изменения электоральных симпатий – никто даже из социологов сказать не может, и пока еще ситуация неуверенная. Но то, что дискредитация со стороны РФ ведется, – это факт.

Александр Волков, депутат предыдущих созывов: КРЕМЛЬ СКОМПРОМЕТИРОВАЛ СЕБЯ НЕДРУЖЕЛЮБНЫМИ ШАГАМИ? Непосредственно Россия больше не будет принимать участия в ни одной из украинских избирательных кампаний. Думаю, руководителям России уже хватило ума откровенно не брать у кого-то конфеты.

Как по мне, поддержка того или другого кандидата со стороны РФ будет минимальной. Потому что Россия за последние годы очень много сделала «милостей» для граждан Украины. Это и повышение цены на газ, и вопрос относительно Тузлы, и затягивание назначения посла в Украину, и много других недружелюбных шагов не только относительно руководства Украины, но и в отношении нашего народа. Потому, как по мне, народ положительно не будет реагировать на кандидата с российской поддержкой.

Кого поддерживает Россия? Кто-то распространяет слухи, что Литвин ездил в Кремль договариваться из Путиным. Ну, представьте себе, что Путин поддерживал бы Литвина. Над Литвином и так смеются, так будут смеяться еще и над Путиным... Хотя бы потому, что Литвин не является реальным кандидатом.

Для Януковича поддержка со стороны России абсолютно ничего не дает, потому что российский вектор не является основным фактором для нашего избирателя.

Тарас Чорновил, депутат (ПР): РОССИЯ ВПАРИВАЕТ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ШАНТАЖИРУЕТ ШТРАФАМИ ЗА НЕДОБОР ГАЗА? Сегодня прямого вмешательства России в ход избирательной кампании не заметно. Однако есть другая вещь. Россия пытается застолбить свои определенные интересы, используя сегодняшний политический хаос в Украине. Причем не прилагает для этого особых усилий. Например, мягко впаривает нам свои газовые условия. Последний газовый проект, предложенный Россией, просто ужасный и абсолютно неприемлем. Соответственно с нашей стороны правительство должно было бы выбросить “контрпроект”. Но этого не будет, потому что все участники украинской власти грызутся между собой.

Россия может шантажировать сегодня нашу власть: если, мол, мы не подпишем настоящие документы, то нам выставят штрафные санкции за недобор газа или еще что-то. А поскольку это будет происходить на фоне выборов, то никто из кандидатов, особенно Тимошенко, не захочет никаких проблем с перебоями газа, потому может подписать любые, предложенные Россией соглашения.

Думаю, прямой ставки на Януковича нет. Я продолжаю общаться со многими российскими политиками, в том числе из властной среды. Они откровенно говорят, что очень разочарованы тем, как Янукович несколько раз, фактически имея власть в руках, бессмысленно ее терял. В России этого понять не могут. Тем более были разного рода договоренности, которые вообще не выгодны России. Потому россияне потеряли надежду, что Янукович может быть прогнозируемым в их понимании лидером.

Другие мелкие кандидаты просто хотят прогнуться, чтобы в будущем, возможно, что-то получить. Например, заявление Литвина о ЧФ я иначе не расценить не могу.

Думаю, россияне не повторят ошибок 2004 года.

Опросила Ксения Лесив