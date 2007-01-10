Всем, кто празднует, Янукович предложил не возвращаться

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил энергетическому блоку правительства разобраться в ситуации, связанной со снижением потребителями уровня расчетов за электроэнергию и природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер дал, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины.

В частности, премьер поручил вице-премьер-министру по вопросам ТЭК Андрею КЛЮЕВУ, министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО и министру угольной промышленности Сергею ТУЛУБУ изучить ситуацию с увеличением задолженности потребителей за электроносители.

«Я просил бы рассмотреть этот вопрос, он очень болезненный, потому что это связано с доходной частью бюджета. Посмотреть и принять жесткие меры по наведению здесь порядка. Если кто-то празднует, то, возможно, предложить, чтобы они не возвращались. Пускай празднуют», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поручил руководителям регионов до 9 января т.г. предоставить графики погашения задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ.

По словам А.КЛЮЕВА, задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2006 году газ составила 1,24 млрд. грн. Общий уровень расчетов - 62%. В 2006 году предприятия ТКЭ потребили газа на 3,38 млрд. грн., из которых заплатили только 2,14 млрд. грн.