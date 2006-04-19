БЮТ послушался ”Украинскую правду” и выгнал из свох рядов авторитета ”Москву”

Политический совет Блока Юлии Тимошенко исключил депутата Житомирского областного совета Игоря ФАДЕЕВА из фракции БЮТ в облсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, такое решение было принято сегодня по результатам рассмотрения публикации интернет-издания „Украинская правда” от 18 апреля „Соратником Тимошенко стал известный криминальный авторитет „Москва”.

Кроме того, политсовет БЮТ принял решение: обратиться к средствам массовой информации с просьбой информировать об аналогичных случаях политический совет блока;

обратиться в органы МВД с просьбой информировать политсовет БЮТ о наличии среди депутатов разных уровней от БЮТ людей, к которым есть соответствующие претензии;

назначить дисциплинарное производство относительно кадрового департамента Центрального штаба Блока Юлии Тимошенко, который отвечал за качество избирательных списков БЮТ в местных советах.

Справка УНИАН. В частности, “Украинская правда” пишет, что Игорь ФАДЕЕВ прошел в облсовет Житомирской области как 11 номер списка Блока Юлии Тимошенко. При этом “УП” приводит оперативное досье правоохранителей на И.ФАДЕЕВА.

Чтобы понять аргументы, которыми руководствовались в БЮТ при включении И.ФАДЕЕВА в свой избирательный список, "Украинская правда" связалась с руководителем житомирской организации "Батькивщины" Олегом АНТИПОВЫМ, который возглавлял на областных выборах БЮТ и стал депутатом Верховной Рады Украины как 32-й номер списка БЮТ.

О.АНТИПОВ заявил, что И.ФАДЕЕВ является членом партии Ю.ТИМОШЕНКО с 2000 года. "Игорь Геннадиевич хорошо работал, принимал участие в акции "Повстань, Україно!". Ни разу не был нами замечен ни в чем противозаконном. Сейчас живет в Житомире, занимается бизнесом... Он очень простой человек".

"Я впервые от вас слышу, что ФАДЕЕВ – это авторитет по кличке "Москва". Как правило, когда приходят в партию, у нас нет возможности проверить... Но я тоже человек непростой, я бывший военный, в людях разбираюсь", - заверил руководитель житомирской "Батькивщины".