Ющенко посетит Луганскую область
10:06, 10 января 2007Политика
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Сообщение интернет-представительства Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в четверг, 11 января, осуществит однодневную рабочую поездку в Луганскую область.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, глава государства посетит Алчевский металлургический комбинат и примет участие в совещании с административно-хозяйственным активом Луганской области.
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