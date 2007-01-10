Ющенко посетит Луганскую область

10:06, 10 января 2007
Политика
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Сообщение интернет-представительства Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в четверг, 11 января, осуществит однодневную рабочую поездку в Луганскую область.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, глава государства посетит Алчевский металлургический комбинат и примет участие в совещании с административно-хозяйственным активом Луганской области.

 

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