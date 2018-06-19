Замминистра МВД Савченко: Как не попасться на “визир”
Появились десятки законопроектов о снижении штрафов – считаю, что это связано с популизмом... Совестливый человек никогда не попадется, даже если где-то и превысил скорость...
Появились десятки законопроектов о снижении штрафов – считаю, что это связано с популизмом... Совестливый человек никогда не попадется, даже если где-то и превысил скорость... Год назад в Украине внедрили новые нормы Правил дорожного движения. За это время, по данным ГАИ, украинцы оштрафованы на 1,5 млрд. гривен. Новые штрафы в значительной мере изменили нашу жизнь. Теперь не всякий осмелится без страха за последствия пересечь двойную осевую, пролететь на красный свет, не говоря уже о риске сесть за руль под хмельком. Довольно много водителей перечитали полузабытые правила и запаслись необходимым: блютусами, хендз-фри, детскими креслицами. Через несколько месяцев на рынке появились и «антиштрафы» – специальные накладки на номерные знаки, которые мешают их фотографировать, антирадары.
На наши вопросы отвечает заместитель министра внутренних дел Александр Савченко.
Поправки к закону о дорожном движении вызывали много споров, исков и шквал критики. Удалось ли за год достичь поставленной цели?После принятия закона мы верили, что это будет хоть один из немногих документов, которые реально работают. Для этого делали все. В 2008 году мы провели годичную акцию «Порядок на дорогах». Делали так, как выгодно не нам, а в первую очередь гражданам. Смертность от ДТП удалось сократить на 25–30%! На конец октября этого года, по сравнению с 2008-м, у нас 35% (2300) погибших и 30% (16 тыс.) травмированных. Сравнивать с 2007-м годом – так снижение просто фантастическое – на 45% меньше погибших (3,5 тыс.) и на 40% – травмированных (26 тыс.). Это – результат. До 2008-го у нас гибли на дорогах около 20 человек на день, сегодня же эта цифра значительно меньше – в среднем 12. Эти показатели не намного выше европейских – 10–11.
Однако ездить осторожнее стали лишь владельцы «бюджетных» автомобилей. «Мажоры» же скорости не изменили?В Украине довольно большую роль играет коррупция...
Ни для кого не секрет, что преференции для многих категорий населения выходят за пределы здравого смысла. Остановив таких людей, инспектор козыряет и желает хорошей дороги – составлять протокол себе дороже. Тем более – на прокурора, судью и депутата мы практически не имеем права его составлять. Поэтому пошли другим путем. В законе был чуть ли не самый главный пункт об автоматической фиксации. Нам удалось закупить 350 радаров с фотокамерой, которые довольно красиво работали. Но это не понравилось тем, кому поступали фото нарушений. После принятия закона как-то я сел в машину и ехал, боясь оконфузиться – не попасть где-нибудь на такой радар. Но я сделал вывод, что совестливый человек никогда не попадется, даже если он где-то и превысил скорость. Все мы люди, и все мы грешны. Так или иначе, коллеги-водители всегда мигают фарами, мол, поблизости стоит машина ГАИ.
После этого вы начали выставлять автомобили с “фотографами” ГАИ без всяких внешних признаков. И вас за это критиковали...Какая разница, где стоит камера? Не нарушай закона и езжай спокойно. Но опять же – общество нас не поддержало. Даже те, кто принимал данный закон. Сегодня уже появились десятки проектов законов о снижении штрафов. Считаю, что это связано с популизмом, хотя не верю, что граждане, которые не наделены властными полномочиями, на это реагируют. Они боятся ездить по нашим дорогам. Сегодня любой «мерседес» может переехать несчастную «Таврию» и даже не заметить ее. Считаю, что некоторые политики, по крайней мере большинство из них, не знают своего народа и пиарятся на этом, не понимая даже сути вопроса. «Таврия» – не спортивное авто, и ее водителю все равно – снизят штраф или нет.
Но высокие штрафы и в настоящее время абсолютно не решают проблемы «мажоров». От власти в частности. Как быть?Прекрасно понимая, что не все суды объективно будут подходить к наказанию правонарушителей, мы сразу предложили бальную систему. Депутат может платить штрафы на десятки тысяч гривен. Для него эта сумма – не потеря. А баллы – это рычаг влияния на злостных правонарушителей. Начислили 30 баллов, забрали удостоверение, и человек пошел на пересдачу. Однако это не прошло, хотя мы и были правы.
Откуда у нас появляются «мажоры»? Не по вине же милиции! Виновато все общество и в первую очередь те, кто не принимает предусмотренных законом решений. Если бы хоть у одного забрали удостоверение, а затем, когда этого человека поймали бы опять за рулем и дали бы несколько лет тюрьмы, – то все было бы совсем по-другому. Вся Европа живет по правилам, а в Украине их нет. Вот что поражает больше всего.
Однако на аварийность влияет не только скорость авто, но и качество дороги... Иногда водитель нарушает правила вынужденно, из-за разгильдяйства всевозможных служб...В настоящее время мы получили определенные рычаги влияния на все службы, которые занимаются дорогами. Уже десятки тысяч наказанных, но у нас на дорогах ничего не изменилось... Польша готовится к Евро-2012. Там знают, чего хотят. Поляки должны построить 3 тысячи комплексов, и они гордятся тем, что 700 уже готовы! У них нет рекламы сомнительных лекарств, алкоголя, табачных изделий. Чем они лучше нас? Или они умнее? Нет, они – более порядочные. У нас все хотят «крышевать» трамадол, у нас рекламируют пиво, водку. Неужели мы не государство? Польша строит дороги, потому что сейчас там быстрее чем 70 км/час нигде не поедешь. Пешеходные переходы – с островками, чтобы автомобили не могли обгонять. Если без островка – стоит «ферма» со знаками и светофором. Все освещено. А где наши службы? Что у нас строится? Дороги не ремонтируются, разметки нет, освещение не работает, нет ни одного открытого моста, который разгрузил бы городские заторы в Киеве. Все нацелено на полное нивелирование закона о подготовке к Евро-2012.
А как можно повлиять на автодоры, чтобы улучшить качество дорог?У нас мало качественных дорог... Проще сказать – нет. Те же Киев – Чоп или Киев – Одесса качественные для Украины, но очень далеки от евростандартов. Учитывая, что мы «готовимся» к Евро, это опасно для авторитета государства. То, что строится, – не отвечает требованиям качества и без особого контроля. Я уже не говорю об освещении или информационных табло и других вещах, которые должны помогать водителям.
Неправильно думать, что лишь МВД заставит дорожников работать. Это должно происходить на высшем уровне. Если есть общая политика – деньги найти всегда можно.
Из всех участников дорожного движения 99 процентов штрафов у нас платят водители. Лишь иногда – пешеходы. С чем связана такая лояльность?В Украине множество законов, по которым граждане должны платить штрафы, – и за распитие алкоголя в общественных местах, и за курение, и за выгул животных, и за несоблюдение ПДД. Человек (без руля) должен был бы озолотить Украину. Один – нарушает санитарный режим, второй, – выгуливает собак в неположенном месте. Но судья и глазом в его сторону не поведет. Такова у нас правовая культура... Ее воспитанием никто не занимается. Вполне возможно, что для этого паспорт гражданина Украины нужно вручать в камерах изолятора временного содержания, чтобы 16-летние парни и девушки понимали, где будут проводить время, если совершат правонарушение. Возможно, тогда люди будут понимать, что прежде чем что-то делать, нужно хорошо подумать. Пока общество не будет чувствовать стыда за свои определенные действия, мы ничего не добьемся.
Насколько адекватны наши штрафы? Не нужно ли их еще повышать?
Если теоретически – их стоит повысить. Но если принимать во внимание то, что у нас нет неотвратимости наказания, то я, чтобы не возбуждать массовый гнев, просил бы о другом. Внедрим трезвую жизнь. Пока люди не поймут, что это нужно не для милиции или госказны, а для самого общества, – никакие повышения не будут иметь смысла. Пока еще, хоть как это ни досадно, даже нынешние штрафы не работают. А что даст еще больший их рост? Более добросовестные будут платить повышенные штрафы, а другие, в частности и те, кто может откупиться, – как всегда.
Разговаривал Сергей Перепелица