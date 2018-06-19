Замминистра МВД Савченко: Как не попасться на “визир”

Появились десятки законопроектов о снижении штрафов – считаю, что это связано с популизмом... Совестливый человек никогда не попадется, даже если где-то и превысил скорость... Год назад в Украине внедрили новые нормы Правил дорожного движения. За это время, по данным ГАИ, украинцы оштрафованы на 1,5 млрд. гривен. Новые штрафы в значительной мере изменили нашу жизнь. Теперь не всякий осмелится без страха за последствия пересечь двойную осевую, пролететь на красный свет, не говоря уже о риске сесть за руль под хмельком. Довольно много водителей перечитали полузабытые правила и запаслись необходимым: блютусами, хендз-фри, детскими креслицами. Через несколько месяцев на рынке появились и «антиштрафы» – специальные накладки на номерные знаки, которые мешают их фотографировать, антирадары.

На наши вопросы отвечает заместитель министра внутренних дел Александр Савченко.

Поправки к закону о дорожном движении вызывали много споров, исков и шквал критики. Удалось ли за год достичь поставленной цели? После принятия закона мы верили, что это будет хоть один из немногих документов, которые реально работают. Для этого делали все. В 2008 году мы провели годичную акцию «Порядок на дорогах». Делали так, как выгодно не нам, а в первую очередь гражданам. Смертность от ДТП удалось сократить на 25–30%! На конец октября этого года, по сравнению с 2008-м, у нас 35% (2300) погибших и 30% (16 тыс.) травмированных. Сравнивать с 2007-м годом – так снижение просто фантастическое – на 45% меньше погибших (3,5 тыс.) и на 40% – травмированных (26 тыс.). Это – результат. До 2008-го у нас гибли на дорогах около 20 человек на день, сегодня же эта цифра значительно меньше – в среднем 12. Эти показатели не намного выше европейских – 10–11.

Однако ездить осторожнее стали лишь владельцы «бюджетных» автомобилей. «Мажоры» же скорости не изменили? В Украине довольно большую роль играет коррупция...

Ни для кого не секрет, что преференции для многих категорий населения выходят за пределы здравого смысла. Остановив таких людей, инспектор козыряет и желает хорошей дороги – составлять протокол себе дороже. Тем более – на прокурора, судью и депутата мы практически не имеем права его составлять. Поэтому пошли другим путем. В законе был чуть ли не самый главный пункт об автоматической фиксации. Нам удалось закупить 350 радаров с фотокамерой, которые довольно красиво работали. Но это не понравилось тем, кому поступали фото нарушений. После принятия закона как-то я сел в машину и ехал, боясь оконфузиться – не попасть где-нибудь на такой радар. Но я сделал вывод, что совестливый человек никогда не попадется, даже если он где-то и превысил скорость. Все мы люди, и все мы грешны. Так или иначе, коллеги-водители всегда мигают фарами, мол, поблизости стоит машина ГАИ.

После этого вы начали выставлять автомобили с “фотографами” ГАИ без всяких внешних признаков. И вас за это критиковали... Какая разница, где стоит камера? Не нарушай закона и езжай спокойно. Но опять же – общество нас не поддержало. Даже те, кто принимал данный закон. Сегодня уже появились десятки проектов законов о снижении штрафов. Считаю, что это связано с популизмом, хотя не верю, что граждане, которые не наделены властными полномочиями, на это реагируют. Они боятся ездить по нашим дорогам. Сегодня любой «мерседес» может переехать несчастную «Таврию» и даже не заметить ее. Считаю, что некоторые политики, по крайней мере большинство из них, не знают своего народа и пиарятся на этом, не понимая даже сути вопроса. «Таврия» – не спортивное авто, и ее водителю все равно – снизят штраф или нет.

Но высокие штрафы и в настоящее время абсолютно не решают проблемы «мажоров». От власти в частности. Как быть? Прекрасно понимая, что не все суды объективно будут подходить к наказанию правонарушителей, мы сразу предложили бальную систему. Депутат может платить штрафы на десятки тысяч гривен. Для него эта сумма – не потеря. А баллы – это рычаг влияния на злостных правонарушителей. Начислили 30 баллов, забрали удостоверение, и человек пошел на пересдачу. Однако это не прошло, хотя мы и были правы.

Откуда у нас появляются «мажоры»? Не по вине же милиции! Виновато все общество и в первую очередь те, кто не принимает предусмотренных законом решений. Если бы хоть у одного забрали удостоверение, а затем, когда этого человека поймали бы опять за рулем и дали бы несколько лет тюрьмы, – то все было бы совсем по-другому. Вся Европа живет по правилам, а в Украине их нет. Вот что поражает больше всего.

Однако на аварийность влияет не только скорость авто, но и качество дороги... Иногда водитель нарушает правила вынужденно, из-за разгильдяйства всевозможных служб... В настоящее время мы получили определенные рычаги влияния на все службы, которые занимаются дорогами. Уже десятки тысяч наказанных, но у нас на дорогах ничего не изменилось... Польша готовится к Евро-2012. Там знают, чего хотят. Поляки должны построить 3 тысячи комплексов, и они гордятся тем, что 700 уже готовы! У них нет рекламы сомнительных лекарств, алкоголя, табачных изделий. Чем они лучше нас? Или они умнее? Нет, они – более порядочные. У нас все хотят «крышевать» трамадол, у нас рекламируют пиво, водку. Неужели мы не государство? Польша строит дороги, потому что сейчас там быстрее чем 70 км/час нигде не поедешь. Пешеходные переходы – с островками, чтобы автомобили не могли обгонять. Если без островка – стоит «ферма» со знаками и светофором. Все освещено. А где наши службы? Что у нас строится? Дороги не ремонтируются, разметки нет, освещение не работает, нет ни одного открытого моста, который разгрузил бы городские заторы в Киеве. Все нацелено на полное нивелирование закона о подготовке к Евро-2012.

А как можно повлиять на автодоры, чтобы улучшить качество дорог? У нас мало качественных дорог... Проще сказать – нет. Те же Киев – Чоп или Киев – Одесса качественные для Украины, но очень далеки от евростандартов. Учитывая, что мы «готовимся» к Евро, это опасно для авторитета государства. То, что строится, – не отвечает требованиям качества и без особого контроля. Я уже не говорю об освещении или информационных табло и других вещах, которые должны помогать водителям.

Неправильно думать, что лишь МВД заставит дорожников работать. Это должно происходить на высшем уровне. Если есть общая политика – деньги найти всегда можно.

Из всех участников дорожного движения 99 процентов штрафов у нас платят водители. Лишь иногда – пешеходы. С чем связана такая лояльность? В Украине множество законов, по которым граждане должны платить штрафы, – и за распитие алкоголя в общественных местах, и за курение, и за выгул животных, и за несоблюдение ПДД. Человек (без руля) должен был бы озолотить Украину. Один – нарушает санитарный режим, второй, – выгуливает собак в неположенном месте. Но судья и глазом в его сторону не поведет. Такова у нас правовая культура... Ее воспитанием никто не занимается. Вполне возможно, что для этого паспорт гражданина Украины нужно вручать в камерах изолятора временного содержания, чтобы 16-летние парни и девушки понимали, где будут проводить время, если совершат правонарушение. Возможно, тогда люди будут понимать, что прежде чем что-то делать, нужно хорошо подумать. Пока общество не будет чувствовать стыда за свои определенные действия, мы ничего не добьемся.

Насколько адекватны наши штрафы? Не нужно ли их еще повышать?

Если теоретически – их стоит повысить. Но если принимать во внимание то, что у нас нет неотвратимости наказания, то я, чтобы не возбуждать массовый гнев, просил бы о другом. Внедрим трезвую жизнь. Пока люди не поймут, что это нужно не для милиции или госказны, а для самого общества, – никакие повышения не будут иметь смысла. Пока еще, хоть как это ни досадно, даже нынешние штрафы не работают. А что даст еще больший их рост? Более добросовестные будут платить повышенные штрафы, а другие, в частности и те, кто может откупиться, – как всегда.

Разговаривал Сергей Перепелица