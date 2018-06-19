Порошенко: Самая большая угроза для Украины – разруха в головах

Находясь в Виннице, министр иностранных дел Петр Порошенко ответил на вопросы корреспондента УНИАН.

ЗАДАНИЕ НОМЕР ОДИН – ПРОДВИЖЕНИЕ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА ЗА ГРАНИЦЕЙ, НО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЧЕЛОВЕК Петр Алексеевич, вы уже немногим более месяца как назначены министром иностранных дел Украины. За этот период посетили ряд стран. Вошли ли уже в курс дел? Имеете ли виденье, как строить работу МИД в нынешних условиях? МИД нуждается в новых подходах, чтобы полноценно и эффективно выполнять функции главного органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере внешних отношений и координации мероприятий по проведению единого внешнеполитического курса Украины.

Важным заданием является оптимизация дипломатической службы Украины. Результативность внешнеполитического курса обусловливается также его должным материально-финансовым, кадровым, информационным обеспечением, совершенной нормативно-правовой базой.

Задание “номер один” для украинской дипломатии – эффективное продвижение украинских бизнес-интересов в уже освоенных и перспективных странах и регионах. Украинский предприниматель должен чувствовать надежную поддержку государства на внешних рынках, а продукция национального производителя – найти своего долгосрочного потребителя.

Первоочередным приоритетом МИД сегодня стала защита прав граждан Украины за границей. Выполнение этого долга мы должны поставить на надежную правовую основу. Нужно сделать так, чтобы наши соотечественники всегда чувствовали заботу и внимание со стороны собственного государства, чтобы паспорт гражданина Украины уважали во всем мире.

Как раз человека мы ставим на первое место... Мы не оставались безразличными ни к судьбе нашего гражданина, который оказался в горах Индии без снаряжения и без связи при нулевой температуре, ни к судьбе арестованного моряка в Конго, ни к судьбе моряков, которые являются заложниками пиратов.

А как продвигается дело с задержанными в Конго украинским моряком? Я имел почти часовой разговор с министром иностранных дел Демократической Республики Конго относительно незаконного задержания нашего моряка. Следующий мой разговор с министром состоится в среду. И если к среде нашему послу, который по моему поручению вылетел в Конго не предоставят доступа для дипломатической защиты наших граждан, значит, там будет министр. Если там будет министр, то доступ для защиты наших граждан будет обеспечен.

УКРАИНА ДОЛЖНА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ “АТЛАНТА” Последний год пираты активизировались и уже несколько раз захватывали украинские суда и суда других государств, на борту которых были украинские моряки. Что планируете делать для защиты наших граждан? Когда наших граждан, которые работают в экипажах, берут в заложники, то я убежден, что Украина должна принимать участие в операции Европейского Союза под названием «Аталанта». Мандат операции дает право защиты гражданским судам, задействованных в Мировой продовольственной программе, в том числе путем размещения на их борту вооруженных подразделений. И мы будем вносить предложения относительно обеспечения участия Украины в этом общем важном деле. Суда с украинским флагом, с украинским экипажем должны быть надежно защищены. Кроме того, мы поддерживаем инициативу моего коллеги – испанского министра и испанского министерства обороны – для того, чтобы корабли с пиратами были заблокированы в Аденском заливе и возможности выхода этих кораблей были прекращены. Потому что сегодня – это как раковая опухоль, которая распространяется на тысячи километров от Сомали и является угрозой мирового масштаба.

Я считаю, что такие действия – это есть и престиж государства, и безопасность человека. Жизнь украинского гражданина мы должны защитить. В этом главная цель деятельности МИД. Если наш человек попал не по своей вине в сложную ситуацию за рубежом – для этого и нужно Министерство иностранных дел, чтобы он чувствовал, что государство о нем заботится.

А в чем суть “Атланты”? Принцип операции «Аталанта» заключается вот в чем: во-первых, на судах торгового флота будут расположены бойцы спецподразделений. Для этого нужно принять много нормативных решений, потому что это нарушает базовый принцип международного права, в соответствии с которым запрещено иметь оружие на торговых судах.

В этом регионе, по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций должно быть предоставлено разрешение – чтобы вооруженные подразделения иностранных государств защищали торговый флот от пиратов. Простого ответа на эти вопросы нет – нужны абсолютно новые, нетрадиционные решения, чем мы сейчас совместно с нашими партнерами из Европейского Союза и занимаемся.

17 ноября я еду на специальное мероприятие так называемый «завтрак друзей Украины», который будет происходить накануне саммита министров иностранных дел ЕС. Во встрече с министром иностранных дел Украины будут принимать участие 14 руководителей внешнеполитических ведомств и комиссар ЕС по внешним отношениям Бенита Ферреро-Вальднер – для того, чтобы обсудить активизацию нашего сотрудничества с Европейским Союзом.

МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ, БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ Наши граждане, которые находятся за рубежом, жалуются на бюрократическую волокиту в наших посольствах. Будете ли как-то бороться с этой бюрократией? Да, и кое-что уже сделать удалось. Трем тысячам граждан Украины на протяжении текущего года было отказано в предоставлении паспортов. Почему? Потому что работала бюрократическая инструкция, которая запрещала использовать паспорта старого образца. Я поднял этот вопрос, отменили предыдущее решение правительства, и уже три дня украинские граждане беспрепятственно могут обменивать паспорта, срок действия которых закончился или закончились страницы.

Вторая позиция – если ты получал новый паспорт, находясь за рубежом, то должен был ехать в Украину, чтобы получить идентификационный код. А почему посол не может вручить человеку идентификационный код, зачем человека гонять туда-сюда? Отменили инструкцию, приняли общий приказ с ГНАУ, убрали любые ограничения.

А относительно признания в ЕС украинских водительских прав? Это, кажется, немалая проблема для украинцев, которые длительное время находятся за рубежом... Люди, которые на длительное время едут и проживают за границей, должны тратить огромные деньги, чтобы подтвердить украинские водительские права. Мы провели переговоры с моими заграничными коллегами и договорились о том, что постепенно, страна за страной, будем подписывать соглашения об общем признании водительских прав стран.

У МИД амбициозные планы – это означает новые подходы в дипломатии, при которых каждый гражданин сможет почувствовать, что государство о нем заботится.

ОТСУТСТВИЕ ПОСЛА – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ, ЕСЛИ ВЕДЕТСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ ДИАЛОГ В Украину до сих пор не приехал посол России, по совпадению, у нас также нет посла США... Есть ли, в действительности, в этом какая-то проблема или угроза? Это вообще не является проблемой. И Россия, и Соединенные Штаты Америки представлены временными поверенными, которые уполномочены осуществлять дипломатическую деятельность.

Что касается США, то на будущей неделе посол Джон Теффт должен пройти утверждение в Сенате – это процедура, которую не ускоришь, и после этого он прибудет.

Относительно Российской Федерации – во время моего визита в Москву мы получили информацию от министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что посол Михаил Зурабов готовится к приезду в Украину.

Динамика наших отношений абсолютно не ослабляется. 23 октября я находился с официальным визитом в России, с тех пор все договоренности реализуются – проходят консультации по Черноморскому флоту, по вопросам безопасности (в Женеве), консультации экспертов по подготовке заседаний экономического комитета, по международному сотрудничеству...

В развитие этих договоренностей 16 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев и его российский коллега Александр Грушко проводят в Москве политические консультации, 19 ноября в Ялте пройдет заседание экономического комитета «Украина–Россия», на котором будет четко определен перечень направлений экономического сотрудничества. Разве в условиях такой конструктивной активизации диалога может мешать отсутствие посла? Никоим образом...

САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА ДЛЯ УКРАИНЫ – РАЗРУХА В ГОЛОВАХ Вопрос, скорее как к бывшему секретарю СНБОУ... Говорят, сегодня у нас есть три серьезные проблемы – грипп, финансово-экономический кризис и выборы. Что, по вашему мнению, сейчас угрожает нашему государству больше всего? Ну, выборы это не проблема... И я как министр иностранных дел могу вам заявить, что во время встреч с многочисленными миссиями, которые накануне выборов посещают Украину, – от ОБСЕ, Евросоюза, от СНГ – вопрос обеспечения соответствующих стандартов выборов не стоит. Я убежден, что выборы будут свободными, доступ кандидатов к СМИ будет свободным, люди смогут гарантированно прийти и проголосовать – и это огромное достижение. Члены комиссий, наблюдатели не будут не иметь возможностей давления ни от власти, ни от оппозиции. Потому выборы не являются проблемой.

Что касается гриппа... Мы все сегодня не должны ходить по улицам в масках – это безумие. Маски нужно надевать тогда, когда находитесь в условиях, где есть возможность заражения. А у нас все наоборот – человек ходит по улице в маске, потом заходит в помещение, маску снимает и начинает общаться.

Грипп тоже сегодня не является такой угрозой, против которой у нас нет четкого ответа. Наше задание – обеспечить людей средствами защиты и лекарствами.

Проблемой является угроза разрухи, и в первую очередь, как говорил известный персонаж профессор Преображенский, разрухи в головах. Когда люди вместо того, чтобы работать, будут ходить по улицам и бороться с теми или другими явлениями – тогда действительно может наступить настоящая разруха...

Потому, думаю, нужно создать условия для того, чтобы все почувствовали ответственность, консолидировали действия, чтобы разного рода игрушки у нас закончились...

Последние 4–5 лет Украина имела уникальный инвестиционный потенциал, к нам заходили миллиарды денег, не заработанных нашим государством, это были кредиты, которые предоставляли иностранные экономики. Сегодня я имею возможность общаться с руководителями многих держав, они утверждают – вы должны понимать: у нас у самих кризис, у нас также падение заработной платы, у нас дефициты бюджетов, у нас не хватает внешней валюты для покрытия эмиссии, у нас падают золотовалютные резервы. И просто так раздавать деньги и оказывать помощь никто не будет – ни МВФ, ни Европейский Союз, ни США, ни Россия. Потому прежде чем идти и говорить – давайте сотрудничать, – нам нужно продемонстрировать, что мы монолитный кулак, способный сегодня повернуть ситуацию в Украине к лучшему. Мы должны преодолеть перманентную политическую турбулентность. Нужно почувствовать ответственность за государство, за нацию, найти компромиссы, сформировать единые правила игры в политике.

У нас кризис экономический, потому что люди, которые производят продукцию имеют проблему с ее реализацией как внутри страны, так и за рубежом. Если не предпримем решительных консолидированных шагов – все это может перейти в кризис социальный. Пока еще социального кризиса нет, у нас нет задолженности ни по пенсиям, ни по зарплатам, но страна на эти пенсии и зарплаты сегодня в полной мере не зарабатывает и потому одалживает для того, чтобы выплачивать. Тянуться долго так не может. Мы должны понимать, что эта передышка в виде кредитов дает нам время перестроить общественную и экономическую организацию в государстве. Этот шанс мы просто обязаны использовать.

Записала Владислава Дмитришина, собкор УНИАН в Виннице