Тамифлю с посредником и без. Цена утраченных жизней

Большинство погибших в первые дни эпидемии не получали препарата, который мог спасти их жизнь. "Тамифлю поступил к нам два дня назад. Но пациентам его пока еще никто не выдавал", - рассказывала на десятый день после первых смертей врач из Тернополя. На тот момент лишь в ее больнице от пневмонии – самого распространенного осложнения, которое вызывает грипп A(H1/N1), – умерли 10 человек. Почему его не было до начала эпидемии? Почему не все украинские врачи знали совет Всемирной организации здравоохранения – против этого гриппа в первые 40 часов эффективный озельтамивир (Тамифлю – его коммерческое название). Этим материалом бюро журналистских расследований "Свідомо" начинает выяснять, почему Украина оказалась неготовой к эпидемии Начиналось все хорошо. В апреле, сразу после того как ВОЗ объявила предупреждение об угрозе пандемии, правительство выделило 50 миллионов гривен на подготовку к нападению вируса.

В перечне первоочередных расходов, который был утвержден собранной Министерством здравоохранения рабочей группой, было единственное лекарственное средство – Тамифлю. Причем члены рабочей группы – преимущественно заслуженные врачи - сослались на все ту же рекомендацию ВОЗ: против свиного гриппа действует озельтамивир. То есть в министерстве хорошо понимали значение этих лекарств в случае эпидемии.

Что произошло потом? Минздрав не ответил на наш запрос с просьбой предоставить копии решений, которыми определили у кого что купить. Но источник в штабе по противодействию эпидемии неофициально предоставил эти данные. На Тамифлю было потрачено 11 076 128 гривен.

Было закуплено 44 128 упаковок. Цена одной составила 251 гривню. Поставщиком выступило зарегистрированное в Киеве ЗАО "Ганза".

Это известная в фармацевтических кругах компания, которая занимается поставкой лекарств. Вопрос в другом. Почему правительство не обратилось напрямую к производителю Тамифлю? Им является мировой фармацевтический гигант Roche, чья штаб-квартира расположена в Швейцарии.

На сайте компании мы нашли сообщение еще от 1 июля, что на минуту лишило нас дара речи.

"Сегодня Roche объявляет о начале "Программы создания резервов Тамифлю" для развивающихся экономик. Эта программа, которая вступает в действие немедленно, направлена на то, чтобы обеспечить доступность "Тамифлю" (озельтамивира) для правительств и пациентов в странах, которые развиваются, в то время, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию гриппа.

Roche транспортирует запасы [Тамифлю] правительствам стран, которых касается эта программа в случае объявления пандемичного гриппа или в случае чрезвычайной ситуации или крайней необходимости по запросу правительств. Страна может воспользоваться возможностью такой покупки в любое время.

"Полная цена за упаковку из 10 капсул Тамифлю, без налогов и местных сборов составляет:

- от 5 до 6 евро за упаковку 75 мг;

- от 3 до 3,65 евро за упаковку 45 мг;

- от 2 до 2,55 евро за упаковку 30 мг".

На последней странице медиа-релиза перечислены страны, которые могут воспользоваться этим предложением. Среди них есть и Украина.

То есть 1 июля производитель Тамифлю предложил правительству купить препарат по цене почти вчетверо дешевле, чем позже купили у посредника. По данным источника, соглашение с ЗАО "Ганза" датировано 17 сентября. У чиновников Минздрава было полтора месяца, чтобы посчитать, что лучше: 6 евро у производителя или 251 гривни у посредника?

Мы спросили у Юрия Константинова, директора департамента Минздрава, который возглавлял группу по сопровождению закупки, почему министерство не воспользовалось предложением Roche. Он ответил: "Я не знаю о таком предложении".

Этот ответ будет звучать еще убедительнее, если понять, кому принадлежит "Ганза".

Система по раскрытию информации на фондовом рынке Украины информирует, что по состоянию на 2008 год сооснователем и гендиректором компании был Петр Багрий. А еще он был соучредителем компании "Матрикс". Вместе с... Юрием Константиновым. Последний был еще и директором этой научно-производственной фирмы.

Мы позвонили Багрию и спросили об этой связи.

– Мы создали с ним фирму. Это что, запрещено? - удивился он.

– Вам не кажется странным, что он возглавлял группу, которая решала что нужно покупать для предупреждения эпидемии?

– Но рабочая группа – это же коллегиальный орган, - ответил Багрий. - Заседали специалисты, обосновывали, наверное. Какое это имеет значение? Не я же его выбрал. Не он сам себя. Его определил министр... Какая-то ли другая процедура. А если бы он до этого работал в другой компании, то что?

– Компания Roche еще 1 июля предложила ряду стран закупити "Тамифлю" по сниженной цене!

- Я не знаю. Может, такая информация есть, но почему правительство не обращалось, чтобы напрямую купить в компании Roche, - это, по-видимому, вопрос к правительству, - оправдывался Багрий.

Это действительно вопрос к правительству. Которое, кстати, обратилось к Roche и купило Тамифлю по 6 евро за упаковку уже в разгар эпидемии в Украине.

Вы могли видеть это на экранах телевизоров – Юлия Тимошенко, Вера Ульянченко и Петр Порошенко лично встречали самолет из Швейцарии, пригласив телекамеры. Только было это уже 2 ноября, когда первые жертвы свиного гриппа были мертвы.

Кстати, руководители Минздрава пытались убедить нас, что это личная заслуга высокопоставленных должностных лиц. И что до этого дешевле чем за 251 гривню купить было невозможно.

"Это – пандемичная цена, которую для Украины создал министр иностранных дел Петр Алексеевич Порошенко, который позвонил руководителю и договорился, чтоб ему продали за 5,5 евро", - заявил заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

Это тоже оказалось не полной правдой: Порошенко организовал процесс и действительно закупил лекарства, но такая цена является общедоступной для стран с пандемией, которые определены фармацевтической компанией. И странно, почему о такой цене в правительстве никто не догадывался.

Мы направили в штаб-квартиру Roche вопрос: была ли у Украины возможность закупить Тамифлю по сниженной цене до начала эпидемии и ли обращались украинские правительственные чиновники до того, как она вспыхнула?

"Программа "создание резервов Тамифлю" была объявлена 1 июля. С того времени все страны, которые имеют право принимать участие в программе, – и Украина одна из этих стран – могут использовать это предложение", - ответила официальный спикер Roche Мартина Рапп.

На вопрос, когда к ним обратились правительственные чиновники ответ был лаконичным: "С Roche контактировали во время нынешней вспышки".

Министр здравоохранения Василий Князевич отказывается обсуждать тему использования денег и времени на подготовку к эпидемии. Говорит, давайте ее поборем, а затем будем говорить. Такая позиция имеет смысл. Но тогда 1 миллиард гривен, выделенный Радой на борьбу, должен тратиться так же публично, как правительственные чиновники встречали самолет с Тамифлю. Который они могли в достаточном количестве закупить летом и увеличить шансы людей, первыми попавших под атаку вируса.

Александр Акименко, Егор Соболев, бюро журналистских расследований "Свідомо", для Украинской правды