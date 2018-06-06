Как из Депардье сделали гуцула (фоторепортаж)

Новогодние праздники Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей встречал в своей резиденции “Синегора” в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области.

3 января в гости к Виктору ЮЩЕНКО прилетел Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ с семьей.

На следующий день Президенты Украины и Грузии вместе с женами посетили город Коломыю на Прикарпатье.

Они осмотрели экспонаты Музея народного искусства Гуцульщины и Покутья имени Йосафата Кобринского. Потом гости пешком прошли к единственному в Украине Музею писанок, где хранится свыше 5 тыс. экспонатов.

Виктор Ющенко с женой Екатериной и Михаил Саакашвили с женой Сандрой Руловс во время посещения Музея писанки в Коломые

В канун Рождественских праздников Президенты Украины и Грузии со своими женами посетили Манявский Скит, что в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.

Вместе с президентами в Манявский монастырь пожаловал известный французский киноактер Жерар ДЕПАРДЬЕ, который приехал в Украину по приглашению В.ЮЩЕНКО.

Ж.ДЕПАРДЬЕ считает семью главы государства “своими хорошими друзьями”.

Актер признался, что ему нравится Украина, а особенно украинки.

Фото Николая Лазаренко (УНИАН)