«Дача Бачуна» - не в Буче?

Распространенная Киевским областным советом информация о том, что Голосеевский районный суд Киева “в связи с новыми обстоятельствами” 10 ноября 2009 года принял решение о возвращении территориальной общине города Бучи помещения детского лагеря, «которое было превращено в дачу председателя Окружного административного суда Киева Олега Бачуна», не отвечает действительности.

В действительности, сообщили в Голосеевском суде, дело, по которому было принято решение 10 ноября, касалась отказа в утверждении экспертного вывода о стоимости земельного участка, который был обжалован в суде в 2006 году и обязал местный совет утвердить вывод о стоимости участка. Истицей по делу выступила жительница Киева Мария Топольская, которая не имеет никакого отношения к Олегу Бачуну.

«Я не имею никакого отношения к Олегу Бачуну, даже не знакома с ним. Судебная волокита по этому участку тянется уже несколько лет, и сейчас мной подана апелляция. Но теперь из-за того, что меня втянули в какие-то политические разборки, боюсь, это затянется еще на годы», – заявляет Мария Топольская.

По ее словам, она не исключает, что будет обращаться в суд относительно распространения неправдивой информации о себе.

“Генеральной прокуратурой и Киевской областной прокуратурой были проведены проверки относительно того, может ли иметь этот земельный участок отношение ко мне, и есть официальный ответ Генпрокуратуры, что мне или моей семье не выделялись никакие земельные участки в городе Буча», – отметил Олег Бачун.