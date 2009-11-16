Ющенко назвал своего кандидата в министры обороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что в ближайшие дни внесет представление на назначение Юрия ЕХАНУРОВА министром обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в интервью украинским журналистам.

«Я это представление сделаю буквально завтра», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, отставка Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в свое время была инициирована премьер-министром из-за обвинений в коррупции.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что с того момента прошло пять месяцев, но правительство так и не инициировало ни одного уголовного дела.

«Прошло больше пяти месяцев. Ни одно уголовное дело по факту коррупции министра ЕХАНУРОВА не рассматривается в судах», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это свидетельствует о том, что Юлия ТИМОШЕНКО ввела в заблуждение украинское общество, обвиняя министра обороны в коррупции.

«Поэтому я буду настаивать на кандидатуре Ю.ЕХАНУРОВА. Это министр, которого безосновательно обвинили в необъективной информации и отправили в отставку», - сказал Президент Украины.

Он также подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО должна исправить свою ошибку и извиниться перед Ю.ЕХАНУРОВЫМ.