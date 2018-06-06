Где украинские вип-персоны ели кутью

Французское и грузинское для Президента

Рождественскую кутью Президент Украины ел в своей резиденции “Синегора” в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области. Рождественские праздники Президент провел в компании собственной жены Екатерины, Михаила Саакашвили (грузинский Президент приехал вместе с женой) и французского актера Жерара Депардье.

Гости посетили Коломыю, Манявский монастырь и отведали местных напитков.

Мороз гонял шары Председатель Верховной рады Александр Мороз отгулял праздники, как он сам выразился в одном из интервью, в “нефешененебельном санатории Прикарпатья”. Но почему-то не назвал его. В печати появились снимки спикера, который в преддверие Рождества играет в бильярд в трускавецком санатории “Хрустальный дворец”. На веб-сайтах туроператоров отмечается, что этот санаторий принадлежит “Администрации президента” (очевидно, Государственному управлению делами. - Авт.) Цена проживания, питания и лечения в этом санатории колеблется от 37 долларов США за одноместный номер стандарта “Д” до 1100 дол. США за “президентский” коттедж в сутки.

За дополнительную плату предлагаются рентгено-компьютерное обследование, гидроколонотерапия и лазерный гидромассаж зубов.

Судя по фотографиям, Александр Александрович занял апартаменты по цене от 69 до 80 долларов в сутки (одноместный стандарт “А” или двухместный люкс категории “А”).

Известно, что санаторий расположен в центре города, в курортном парке площадью 19 га. Здесь любил отдыхать бывший Президент Леонид Кучма.

Янукович колядовал вместе с Табачником

Пресс-секретарь премьер-министра Виктора Януковича сообщил, что новогодние праздники глава правительства провел в Крыму. А в канун Рождества он вернулся в столицу, побывал на вечерней службе в Лавре, а затем ужинал с семьей.

По телевизору показывали торжественный момент посещения Лавры, а также то, как перекрестился вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник. В день Рождества Янукович обратился к соотечественникам с телеприветствием.

Тимошенко разговелась под Киевом

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко, по нашим источникам, встретила Новый год и Сочельник “в кругу семьи в доме под Киевом”. Источник не уточнил, что это за дом из кого состоял “круг семьи”.

Маша Мищенко