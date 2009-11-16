Литвин получил от Ющенко открытое письмо с секретным приложением

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает в закрытом режиме рассмотреть в парламенте вопрос о финансировании армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам В.ЛИТВИНА, в парламент поступило письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу ситуации, сложившейся сегодня в армии, и о заложенных параметрах финансирования Министерства обороны в следующем году.

В.ЛИТВИН отметил, что письмо является открытым, но приложение к нему - секретное.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркнул, что письмо Президента «имеет под собой основания». «Нынешнее состояние финансирования армии закритическое, а проект бюджета на следующий год, касающийся армии и других силовых структур, – это бюджет разрушения», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО предложил рассмотреть этот вопрос в парламенте, но отметил, что такое рассмотрение будет успешным при трех условиях.

По его словам, во-первых, Президент должен внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность министра обороны Украины.

Кроме того, сказал А.ГРИЦЕНКО, на заседании ВР при рассмотрении вопроса о состоянии Вооруженных сил Украины и их финансировании должен обязательно присутствовать Президент, премьер-министр, новоизбранный министр обороны и начальник Генерального штаба ВСУ.

По его словам, это заседание должно проходить исключительно в закрытом режиме, поскольку цель такого заседания - «не давать кому-то очки во время избирательной кампании».

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что при других условиях «это будет просто пиар и потеря для армии и для страны».

Как сказал представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ, письмо В.ЮЩЕНКО является открытым и его текст размещен на официальном сайте главы государства.

В.ЛИТВИН перебил его словами: «Если не знаете, то не говорите».

Председатель ВР заявил, что письмо открытое, но приложение к нему «является секретным».

После этого И.ПОПОВ сообщил, что Президент уже определился с кандидатурой на должность министра обороны, и уже в ближайшее время эта кандидатура будет внесена на рассмотрение парламента.

Он подчеркнул, что сегодня армия не финансируется не только по статьям новых вооружений, но нет средств даже для обеспечения жизнедеятельности солдат.

Министр Кабинета министров Петр КРУПКО сообщил, что правительство готово к рассмотрению этого вопроса. В то же время он настаивает на том, чтобы в парламенте обсуждался вопрос не только о нынешнем финансировании и финансировании в 2010 году армии, но и о расходовании средств бывшим министром обороны (речь идет о Юрии ЕХАНУРОВЕ – УНИАН).

По его словам, сегодня «упорно замалчиваются те факты злоупотреблений, нецелевого использования средств, которые были при прежнем министре обороны Украины».