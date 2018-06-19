Тимошенко создает спецгруппу и говорит, что кое-кому будет не до шуток

"У меня возникло подозрение, что в Украине работает мощная группировка, которая за счет Министерства здравоохранения, за счет людей, делают себе миллиардные ставки". Стенограмма брифинга премьер-министра Украины Юлии Тимошенко

Процесс закупки медицинских препаратов и оборудования за государственные средства для борьбы с эпидемией выявил, что когда переговорами с компаниями-производителями занимаюсь непосредственно я, как Премьер-министр, то могу получить значительно низшую цену закупки, чем как минимум за последние три года. Когда к переговорам подключилась я и Министр иностранных дел, то «Тамифлю» нам удалось приобрести за 67 грн., а специальные аппараты искусственной вентиляции легких минимум втрое дешевле, чем за предыдущие годы. Меня это настораживает. У меня сложилось ощущение, что далеко не честные люди занимались приобретением медицинских препаратов, медицинского оборудования для Министерства здравоохранения.

Потому сегодня я хочу создать специальную межведомственную комиссию, в состав которой будут входить представители всех органов, которые смогут это проконтролировать. Мы обратимся к Генеральной прокуратуре с просьбой дать своего представителя, обратимся к журналистам, которые проводили свои отдельные расследования относительно цены на медицинские препараты и оборудование, пригласим представителей каждой фракции, а также, включим в эту группу Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Также в группу войдут представители налоговой администрации, Контрольно-ревизионного управления, все, кто может абсолютно объективно и профессионально установить, по какой цене централизовано за государственные деньги в 2007-2009 годах закупалось медицинское оборудование, лекарства, в частности, инсулин и вакцины. Я лично возглавлю эту группу и лично буду управлять этим процессом до тех пор, пока не разберусь, кто, за какие деньги, что покупал для потребностей здравохранения Украины.

Когда я лично начала вести переговоры, то получила совсем другой результат по сравнению с тем, что получали чиновники за предыдущие годы. Представьте себе, аппараты искусственной вентиляции легких высшего качества непосредственно у производителя нам удалось закупить по 100 тысяч гривен, тогда как такие же в 2007 году закупались более чем за 300 тысяч гривен – 330-350 тысяч. Понятно, что курс гривни тогда был совсем другим, потому цена просто несопоставимая.

Такая комиссия начнет работать с сегодняшнего дня. Создается она моим распоряжением. И я не завидую тем чиновникам, которые к этому причастны, где бы они не находились - в этом Правительстве, которое я возглавляю, в ли предыдущих Правительствах - если только будет установлен хоть один факт закупки медицинских средств и оборудования с откатами и непонятными наценками, а не по цене производителя, то я лично буду инициировать возбуждение уголовных дел и проведеня самого жесткого расследования. Эти люди будут отвечать в полной мере согласно действующему законодательству Украины. Меня настораживает то, что покрываются эти махинации с лекарственными средствами, которые закупаются оптом, которые производятся в Украине.

На закон, который ограничивал уровень рентабельности для всех дистрибьюторов, которые завозят лекарственные средства в Украину, в частности, и для аптек, было наложено вето. У меня возникло подозрение, что в Украине работает мощная группировка, которая за счет Министерства здравоохранения, за счет людей, делают себе миллиардные ставки.

С сегодняшнего дня этим делом я буду заниматься лично. Я не доверю это дело тем министрам, под руководством которых такие закупки проводились, потому что дело министра - отслеживать каждую копейку, каждую гривню, следить, чтобы каждое министерство жило с чистой совестью. Вы знаете, я была абсолютно бескомпромиссна, в том числе и к министрам возглавляемого мной Правительства, и два министра ушли с должностей за коррупцию. И в дальнейшем моя позиция будет такой же последовательной.

Пока комиссия не поработает и пока не будет поднята вся ценовая политика, то выводы относительно конкретных лиц я еще не могу делать. Пока еще можно сравнить цены, по которым мы сегодня покупаем медицинское оборудование и лекарственные средства с теми ценами, которые были в предыдущий период – 2007-2009 годы. Я очень педантично сделаю эту работу, и народ Украины будет знать своих "героев" в лицо.