Вехи недели. Тимошенко – бомж, Ющенко – виновник смертей

Эпидемия позволила Президенту и премьеру публично сказать, что они думают друг о друге... Литвин собирается в отпуск на время кампании – поднимать свой рейтинг… Янукович покопался в мусоре…

Президентская кампания стремительно стирает маски с лиц отечественных политиков. Обычно не скрывающий восхищения женщинами Виктор Ющенко перешел допустимую грань, назвав Юлию Тимошенко «бомжем». Столь эмоционально гарант Конституции отреагировал на отсутствие в премьерской декларации о доходах собственных автомобиля, дома или квартиры. Наверное, «один их лучших банкиров мира» (как охарактеризовал себя Виктор Андреевич) плохо знаком с современными возможностями аренды или лизинга. Юлия Владимировна выдержала паузу и заметила, что никогда не жила на положенной ей даче и «не тырила» государственную землю. Жаль, что раскладушка в премьерской комнате отдыха плохо корреспондируется с роскошным особняком в Конче-Заспе, где обитает лидер БЮТ.

Тимошенко на минувшей неделе пыталась выбить деньги. Из Президента она выдавливала подпись под законом о выделении миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа, и делала это настолько энергично, что Ющенко потребовал перестать его шантажировать. Даже пламенное заявление Юлии Владимировны о гибнущих из-за медлительности Виктора Андреевича избирателях не сдвинуло главу государства с занимаемых позиций. Ющенко активно пеняет правительству и премьеру за провал политики вакцинации населения и выразил готовность публично сделать прививку от сезонного гриппа (вакцина от «калифорнийского» вируса дорога и не испытана в Украине). Вряд ли публичная инъекция позволит Президенту приобрести миллионы сторонников. Но идея неплохая – почему бы не делать укол «сыворотки правды» претендентам на президентский пост перед теледебатами, к примеру. Кстати, Центризбирком зарегистрировал 18 претендентов на президентское кресло, среди которых не оказалось ни прогрессивной социалистки Натальи Витренко, ни «слухача» Николая Мельниченко. Им, как и четырем десяткам других соискателей, для кандидатского счастья не хватило 2,5 миллионов гривен залога.

И снова о деньгах. Премьер отбросила сантименты и условности, заявив, что не собирается выполнять закон о повышении социальных стандартов, пока Конституционный Суд не признает его неконституционным. С таким месиджем заочно вступил в дискуссию Владимир Литвин – спикер уверен, что судьи в бордовых мантиях, как и Президент, не захотят ограничивать депутатскую милость, адресованную избирателям. Но правительство, как заявил первый вице-премьер Александр Турчинов, не будет торопиться выполнять нормы этого закона в любом случае. В ходе встречи с послами стран Большой семерки и Европейского Союза Тимошенко прямо признала, что очередной транш МВФ – лучшая антикризисная программа, и без него Украине придется туго. Юлия Владимировна пообещала вернуться к вопросу повышения цены на газ для потребителей после завершения политического кризиса. Переводя с премьерского на общепонятный – после ее избрания Президентом.

Кстати сказать, ситуация с поставками газа вновь может оказаться драматичной. Хотя Тимошенко уверена, что Путин не подведет, и Газпром не станет взимать штрафы за невыбранные нашей страной объемы «голубого золота», сам российский премьер действует весьма напористо. Он пообещал уменьшить объемы прокачки газа по украинской территории, как только произойдет несанкционированный его отбор. В Москве делают вид, что ни на минуту не сомневаются в таком сценарии. Еще Путин заявил, что на состояние оплаты за газ серьезно влияет президентская кампания в Украине.

Хотя на политической авансцене минувшей недели в основном были Президент и премьер, остальные политики осваивали смежные профессии. Александр Турчинов, к примеру, продемонстрировал таланты предсказателя, заверив, что Юлия Тимошенко не только уверенно победит в президентской кампании, но и не станет распускать Верховную Раду. Любопытный сигнал на фоне обещаний других кандидатов в президенты провести досрочные парламентские выборы. Кстати, правительству Александр Валентинович обещает серьезную кадровую встряску. Футуристический прогноз сделал Виктор Янукович, обеспокоенный будущим появлением динозавров из залежей мусора в Западной Украине. Что ж – если донецкие терриконы породили лидера оппозиции, то почему кучам отбросов не дать жизнь объектам палеонтологии?

Напоследок – об открытии в сфере юриспруденции. Оказывается, наличие в телефонной книжке мобильника подозреваемого тех или иных телефонных номеров свидетельствует о возможной причастности их обладателей к преступлениям. По крайней мере, номера депутатов-«регионалов» в телефоне обвиняемого в развращении несовершеннолетних ректора Академии водного транспорта подвигли на далеко идущие выводы Юрия Луценко. Стоит ли удивляться, если милиция ближе ко дню голосования начнет задерживать карманных воришек с телефонными справочниками президентского Секретариата в мобильных…

Евгений Магда