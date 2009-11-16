Яценюк: силовыми министерствами не должны руководить "политиканы"

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что силовые министерства и ведомства должны возглавлять «профессиональные люди, а не политиканы».

Такое мнение, как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он выразил на пресс-конференции в Кировограде.

Отвечая на вопрос о милицейском и судебном «беспределе», А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что это проблема государства: «Это все является частью украинского варианта демократии, который заключается в следующем: если у тебя есть власть и деньги, то у тебя есть все права. Есть кучка людей – «новых феодалов», которые имеют и то, и другое, в частности и право иметь «вассалов».

«Если «вассалы» будут себя плохо вести, мы на них милицию отправим, чтобы объяснила, как нужно жить», - объяснил политик роль силовых органов в современной политической системе Украины.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что одной из причин проблемы является политическая заангажированность руководства силовых органов. «Министр внутренних дел – абсолютно политически зависимая фигура, а должен быть кадровый профессиональный правоохранитель, который под присягой исполняет свою функцию – обеспечение правопорядка и законности в Украине. То же должно касаться министра обороны. Силовые министерства должны возглавлять профессиональные люди, а не политиканы», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что базовой задачей на посту президента считает «восстановление в Украине государственности и государства, которое обеспечивает права и гарантии людям, несет ответственность перед людьми, работает на людей».

В то же время, по мнению политика, люди должны работать на государство, «потому что это - двусторонний процесс».