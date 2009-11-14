Литвин показал, что даже в его возрасте и состоянии можно гонять мяч
"Здоровье должно быть приоритетом"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что здоровье должно быть приоритетом номер один для каждого человека, поскольку здоровый человек будет успешным.
Как передает пресс-служба Верховной Рады, на этом руководитель парламента акцентировал после товарищеского футбольного матча в Черкассах между местной любительской командой «Маис» и командой «Фортуна», в которой он играет.
В.ЛИТВИН, общаясь с журналистами, подчеркнул, что вышел на поле, «чтобы показать, что даже в таком возрасте и достаточно истощенном состоянии человек может играть в футбол». По его словам, если после сегодняшней встречи хоть несколько ребят начнут заниматься спортом, он будет счастлив.
Спикер навел неутешительную статистику: сегодня в Украине каждый второй курит, треть подростков до 15-ти лет также курильщики, в стране почти 500 тысяч наркоманов.
При этом В.ЛИТВИН отметил, что на всю Украину имеется только 350 бассейнов, из них две трети не работают, тогда как по нормативам нужно иметь больше 7-ми тысяч бассейнов. «Как тогда сетовать на детей, если у них нет реальной возможности заниматься спортом», - отметил он.
Товарищеский матч «Маис» - «Фортуна» закончился со счетом 2:3 в пользу «Фортуны», один гол забил В.ЛИТВИН.