Литвин показал, что даже в его возрасте и состоянии можно гонять мяч

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что здоровье должно быть приоритетом номер один для каждого человека, поскольку здоровый человек будет успешным.

Как передает пресс-служба Верховной Рады, на этом руководитель парламента акцентировал после товарищеского футбольного матча в Черкассах между местной любительской командой «Маис» и командой «Фортуна», в которой он играет.

В.ЛИТВИН, общаясь с журналистами, подчеркнул, что вышел на поле, «чтобы показать, что даже в таком возрасте и достаточно истощенном состоянии человек может играть в футбол». По его словам, если после сегодняшней встречи хоть несколько ребят начнут заниматься спортом, он будет счастлив.

Спикер навел неутешительную статистику: сегодня в Украине каждый второй курит, треть подростков до 15-ти лет также курильщики, в стране почти 500 тысяч наркоманов.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что на всю Украину имеется только 350 бассейнов, из них две трети не работают, тогда как по нормативам нужно иметь больше 7-ми тысяч бассейнов. «Как тогда сетовать на детей, если у них нет реальной возможности заниматься спортом», - отметил он.

Товарищеский матч «Маис» - «Фортуна» закончился со счетом 2:3 в пользу «Фортуны», один гол забил В.ЛИТВИН.