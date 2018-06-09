Что общего между Украиной и Сомали, Суданом и Зимбабве

Они все наперегонки продают свои активы, подаренные им МВФ... Об этих двух миллиардах долларов регионалы вспомнили аж в начале ноября. Услышав звон и не зная где он, они ошибочно отождествили их с четвертым траншем МВФ... С одной стороны, специальные права заимствования (СПЗ) – это мировая резервная валюта, эмитированная (исключительно в электронном расчетном виде) Международным валютным фондом и окутанная масонским флером загадочности и таинственности.

А с другой – все настолько просто, что напоминает детскую игру в фантики. Ведущий – Большая двадцатка – решает напечатать и распределить фантики среди участников. Они же – 186 членов Фонда, которому это задание и поручается. Фантики распределяются в соответствии с статью и весом каждого участника. Скажем, хрупкая Латвия получит фантиков вдевятеро меньше, чем легковес Румыния, а Румыния, в свою очередь, получит вчетверо меньше Нидерландов.

Нарадовавшись вволю новым хрустящим фантиками, 186 участников садятся в круг, и давай торговать и меняться своими подарками. Кому-то очень хочется сладкого, и он меняет свои фантики на печенье. А кого-то заели долги, и он гасит их опять же фантиками, тем более, что они упали ему просто с неба.

А кто-то ведет себя как Дядюшка Скрудж и скупает эти фантики, скупает... Китай, Швеция и даже Самоа что-то там себе прикупили. Тем более что это приносит и процентный доход – тот, кто лишился своих фантиков, за это еще должен ежеквартально платить. Процентные платежи прекратятся лишь тогда, как он эти фантики откупит назад.

Пройдет совсем немного времени, и кто-то – как правило, нищий, бедный и неприкаянный – опять останется без единого фантика, а кто-то увеличит свое состояние вдвое.

На самом деле, невеселая и недетская игра. Именно так выглядит раздел и последующее движение дополнительных СПЗ в эквиваленте 251 млрд. долларов, распределенного МВФ двумя траншами среди своих членов – 28 августа и 8 сентября. Идея с дополнительным размещением СПЗ заключалась в увеличении глобальной ликвидности для облегчения хода мирового финансового кризиса. Причем сентябрьский транш касался преимущественно новых членов МВФ, нужно было скорректировать исторически скособоченный раздел квот в уставном фонде МВФ. Вместе со странами постсоциалистического лагеря, конечно, туда попала и Украина.

В целом в виде новых СПЗ Украина получила 1,3 млрд. этой квазивалюты, что эквивалентно примерно 2 млрд. долларов. Украинские СМИ отреагировали на это событие, однако тогда она по большей части особого внимания не получило.

Про эти два миллиарда долларов «регионалы» вспомнили аж в начале ноября. Услышав звон и не зная где он, они ошибочно отождествили их с четвертым траншем МВФ.

В действительности СПЗ намного приятнее, чем транш. Если использование средств транша обычно обременено условиями, то СПЗ тратятся на усмотрение власти (желательно, чтобы при этом поладили правительство с центробанком).

Судя по заявлениям наших высокопоставленных чиновников, Украина уже взялась конвертировать свои только что полученные СПЗ. Директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей Круглик заявил, что Украина в пятницу, 6 ноября, получила около 480 миллионов долл. в результате конвертации 300 миллионов SDR (СПЗ - специальные права заимствования МВФ). «Минфин как фискальный агент обратился в Международный валютный фонд с просьбой о конвертации части SDR в доллары США... Сегодня эта операция должна быть отображена и должно произойти зачисление средств на казначейский счет правительства», – сказал Круглик и не исключил, что валютные средства могут быть использованы для оплаты импортированного газа. А вице-премьер Григорий Немыря намекнул, что «следующая конвертация должна произойти уже на этой неделе».

Следовательно, едва получив от МВФ, без преувеличения, манну небесную, Украина сразу начала ее тратить. Как до такого дохозяйствовались – тема отдельного разговора, ведь у нас еще вчера все было прекрасно: и бюджет наполнялся, и январский контракт за газ преподносился едва ли не как победа Украины.

Сейчас же глянем на другое – кто еще пораспродавал свои фантики? В какой группе оказалась Украина? Октябрьский отчет исследовательской группы Deutsche Bank “So who converted their SDRs?” (“Так кто же конвертировал свои СПЗ?”) дает довольно много интересных оснований для размышлений (приводятся страны, проценты конвертированных СПЗ и объемы):

Молдова – 97%, 114 млн. дол.

Гайана – 96%, 70 млн. дол.

Шри-Ланка 94%, 306 млн. дол.

Эквадор – 94%, 255 млн. дол.

Босния и Герцеговина – 89%, 125 млн. дол.

Эфиопия – 85%, 99 млн. дол.

Зимбабве – 20%, 66 млн. дол.

Сомали – 18%, 4 млн. дол.

Коморские острова – 14%, 1 млн. дол.

Судан – 11%, 16 млн. дол.

(Еще раз заметим: это - данные октябрьского отчета, а Украина начала продавать свои СПЗ в начале ноября. Но шансы на попадание в следующий список у нас весьма неплохие, причем в первых строках. Опираясь на официальные заявления правительственных чиновников, можно подсчитать, что общий объем проданных на данный момент Украиной СПЗ составляет эквивалент 1 миллиарда 200 миллионов долларов)

Согласитесь, компания подобралась выразительная. Прежде всего государства, которые являются заложниками внутренних вооруженных конфликтов и дрязг на этнической почве. Сомали вообще претендует на звание failed state – государство, которое не состоялось. Шри-Ланка выхаркивает последствия многолетней кровавой гражданской войны, правителей Судана ожидают повестки в международный трибунал с обвинениями в геноциде. Экономическая политика Зимбабве не требует комментариев, а Эквадор прославился тем, что «кинул» держателей своих облигаций, а затем через третьи руки скупил свои мусорные, с позволения сказать, ценные бумаги за бесценок.

В такой вот компании экономических и политических аутсайдеров оказалась Украина.

То, что мы аутсайдеры, – уже не волнует. Беспокоит лишь одно: а что будет, если проедим и эту манну небесную?

P.S. Нам просто повезло, что долг Укрзалізниці по займу на реконструкцию Дарницкого вокзала, по которому объявлен технический дефолт, не был гарантирован государством. Если бы он был гарантирован Кабмином, Украина была бы раздета до нитки уже к декабрьским морозам.

Но шанс оказаться голым перед всем миром остается – у Укрзалізниці есть и гарантированный долг – перед “Дойче Банком”, - 700 млн. долларов, взятые в 2004 году (привет правительства Януковича–Азарова!) на строительство моста через Днепр.

Станислав Голубенко