Яценюк объяснил, почему ездит сам, а не выставляет вместо себя артистов

Кандидат на пост главы государства Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает, что он отправился в тур по Украине, поскольку убежден в том, что Президент должен вести диалог с людьми, а не выставлять вместо себя артистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

В частности, отвечая на вопрос, почему на его встречах с избирателями не выступают артисты, как у других кандидатов в Президенты, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Им (другим кандидатам – УНИАН) нечего сказать. Намного легче прислать артистов - они споют, все порадуются».

В то же время А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что выборы Президента - это не политическое шоу. «Это не выборы того, кто понравится, кто насобирал денег и за эти деньги – вместо того, чтобы помогать стране – возил артистов и создавал массовые развлекательные мероприятия. Сейчас не до развлечений», - отметил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК убежден: «Будущий Президент должен вести диалог с людьми. Он обязан не бояться и выйти к людям, услышать любые вопросы и самое важное – ответить на эти вопросы. Задача будущего Президента - убедить людей, а это - очень сложно, это не делается за один день или за одну встречу. Но людям нужно говорить правду».

Хотя, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, люди на встречах хотят услышать обещания, а слышать правду им неприятно. Но, подчеркнул кандидат, всегда наступает определенный переломный момент, когда он ощущает положительную энергетику в конце встречи. Хотя, отметил А.ЯЦЕНЮК, начинается все сложно, так как хотят все услышать: «Вы меня только выберите – и завтра будет хорошо, все будут счастливы, богаты, здоровы, будем жить в стране, которую все ждали».

“А я говорю наоборот: «Имеем много проблем, должны тяжело работать. Но если это будем делать, то придем к цели. Все вместе мы это обязательно реализуем - и Президент, и 46 миллионов украинцев», - отметил А.ЯЦЕНЮК.