Ющенко: не дай Бог она победит в вашем городе, или в вашей области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает жителей Полтавской области от голосования за людей, которые продуцируют кризис в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время совещания с промышленниками в городе Кременчуг Полтавской области.

Критикуя правительство, и лично премьер-министра, за непродуманную, неэффективную политику в различных сферах украинской экономики, В.ЮЩЕНКО отметил, «така політика призводить до одного, що вона працює – я маю на увазі криза».

«Я там бачив, декілька плакатів у вас, шановні генерали», - сказал он, обращаясь к руководству области. - «Не дай Бог, вона переможе у вашому місті, чи у вашій області. Я маю на увазі «криза». Не дай Бог ця криза переможе, ви будете мати клопіт ще на п’ять років».

«Не вибирайте кризу, це моє прохання», - подчеркнул глава государства.