Протывсих заявляет, что его уже хотят снять с выборов

Кандидат в президенты Украины Василий Противсих заявляет, что его хотят снять с выборов. Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

«Как я и предупреждал на недавней пресс-конференции, сегодня в Киевский апелляционный административный суд в нарушение всех процедур и законов подана жалоба от некого гражданина с требованием снять меня с выборов. Мне сообщили также, что за снятие меня с выборов для суда приготовлены 20 миллионов долларов, - подчеркнул Василий Противсих. -Я хочу заявить во всеуслышание: это нарушение Конституции, это надругательство над демократией и правом выбора, это использование судебной системы в политических целях!»

Василий Протывсих намерен обратиться к Президенту Украины Виктору Ющенко как гаранту Конституции и генеральному прокурору Александру Медведько с требованием не допустить «преступления против народа и демократии».

«Если произойдет незаконное снятие меня с выборов, - заявил Василий Протывсих, - мы можем смело говорить, что в Украине нет демократии и нет законов, а власти предержащие уже все заранее распределили и разделили, совершив выбор за народ и вместо народа!»