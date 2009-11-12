По новому закону, митинги должны проходить как военные парады

Эксперты считают антидемократическим принятый Верховной Радой в первом чтении проект Закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ отметил, что этот законопроект содержит неконституционные ограничения свободы мирных собраний и будет нарушать международные обязательства Украины в отношении обеспечения этого права.

В частности, законопроектом предусмотрено, что организаторы мирных собраний обязаны нести ответственность за людей, которые принимают в них участие. По словам В.ЯВОРСКОГО, фактически авторы законопроекта желают, чтобы мирные собрания проходили как парады военных, где все имеют свои четко определенные обязанности и безоговорочно слушаются организаторов. То есть они не учитывают специфики больших мирных собраний, когда их участниками являются обычные прохожие, которые совсем не обязаны кому-либо подчиняться.

Также эксперт отметил, что законопроект содержит двусмысленные формулировки в отношении проведения контрдемонстраций, которые, по определению Европейского суда, являются неотъемлемой составляющей свободы мирных собраний.

Законопроект полностью запрещает проведение спонтанных мирных собраний, поскольку без предварительного сообщения мирные собрания запрещается проводить. “Но имеет ли смысл митинг в знак протеста против чего-либо через несколько дней после этого события, когда о нем уже все забыли?” – спрашивает В.ЯВОРСКИЙ.

Член Национального комитета гражданской кампании “Молодіжна варта” Дмитрий СИНЧЕНКО, в свою очередь, отметил, что этот законопроект противоречит предвыборным программам всех без исключения политических сил, представленных в парламенте.

Как сообщал УНИАН, за принятие проекта Закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий” в первом чтении проголосовали 228 народных депутатов.