Ющенко поручил Управлению госохраны активнее готовиться к выборам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил начальнику Управления государственной охраны Украины Александру БИРСАНУ усилить взаимодействие с правоохранительными органами во время подготовки и проведения выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЮЩЕНКО и О.БИРСАНА.

Начальник УГО доложил главе государства о состоянии дел в сфере обеспечения государственной охраной органов государственной власти Украины и должностных лиц.

А.БИРСАН проинформировал В.ЮЩЕНКО об обеспечении государственной охраной граждан, зарегистрированных кандидатами в Президенты Украины. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения равных условий безопасности всех кандидатов.

Президент дал поручение по усилению в пределах компетенции конструктивного взаимодействия Управления государственной охраны со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и другими центральными органами исполнительной власти, участвующими в осуществлении соответствующих охранных мероприятий, во время подготовки и проведения очередных президентских выборов.