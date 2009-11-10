Яценюк: деньги, которые Украина платит за газ, - из кредитов и станка

Кандидат на должность Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что после выборов новому Президенту и новому правительству придется заняться расследованием газовых махинаций, начиная с ЕЭСУ, «РосУкрЭнерго» и заканчивая последним газовым контрактом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Севастополе.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что нынешний контракт стал лучшим в истории «Газпрома», поскольку для Украины этим контрактом предусмотрена одна из самых высоких цен на газ. По его словам, кроме того, согласно этому контракту, Украина - крупнейший потребитель газа. Он напомнил, что контракт также предусматривает самые большие штрафы и санкции в случае, если Украина не покупает обусловленного объема газа, в то же время «Газпром» имеет одну из самых низких ставок на транспортировку своего газа через территорию Украины.

А.ЯЦЕНЮК не исключает, что в дальнейшем Украина продолжит накапливать долг перед российской стороной, что существенно будет ослаблять суверенитет Украины. По его словам, «все, что Украина платила на протяжении последних шести месяцев, - исключительно из кредитов и с печатного станка центробанка, но все, что имеет начало, обязательно имеет конец”. “Вот конец и пришел - Украина дальше лезет в долговую яму, чтобы заплатить за поставленный и потребленный российский газ”, - отметил он. При этом политик не исключает, что “российские партнеры не будут отказывать Украине в поставках газа, ведь это путь накопления украинского долга».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что проблемы с оплатой за российский газ уже дошли до абсурда. «Фактически правительство непосредственно снимает деньги с кредита МВФ и перечисляет эти деньги в пользу российского «Газпрома», - отметил он. По его словам, важно понять, куда идут деньги, оплаченные потребителями, предприятиями за газ. Он отметил, что здесь есть “абсолютно четкое объяснение: НАК «Нафтогаз Украины» стал донором полумертвого украинского бюджета - все средства идут в бюджет, чтобы залатать дыры и чтобы хоть каким-то образом поддержать электоральные рейтинги политиков”. “А за счет кредита МВФ, за счет долговой ямы мы дальше перечисляем деньги в пользу российского «Газпрома», - считает он.