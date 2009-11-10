Богословская высадила можжевеловую рощу в Запорожье

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ инициировала проведение акции «Можжевеловая роща» в одном из наиболее экологически неблагополучных городов страны - городе Запорожье. В акции приняли участие более 300 человек, в т. ч. активисты экологических и молодежных движений, жители города, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

Всего было высажено 60 саженцев можжевельника. «Чистые воздух, реки, водоемы – залог здоровья человека. А здоровье, как мы знаем, находиться в основе всего: национальной экономики, благополучия, счастья», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ во время акции.

По ее словам, акция «Можжевеловая роща» - один из элементов национальной экологической программы, которая будет реализована после ее победы на президентских выборах 2010 г.

«В программе «Дорога правды» я предлагаю на 2 года освободить от налогообложения суммы, потраченные на защиту окружающей среды. Это может быть закупка оборудования, установка фильтров, финансирование экологических программ и др. мероприятия. Моя позиция проста: пока забота о внешней среде не станет государственной политикой, здоровье нации будет находиться под угрозой», - подчеркнула политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напомнила: в 2008 г. в атмосферу страны от транспорта и промышленности попало 7,2 млн. тонн вредных веществ. «И эта цифра, за которой стоят сотни и тысячи человеческих жизней, будет увеличиваться. Почему? Потому что коррупция разъедает украинскую власть. Например, в Запорожье депутаты областного совета позволили одному из крупных предприятий безнаказанно выбрасывать в воздух тысячи тонн вредных веществ и отравлять людей. А ведь это преступление и за него кто-то должен нести ответственность», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

После завершения акции политик призвала всех, кому небезразлична тема экологии и здоровья людей, присоединяться и инициировать другие мероприятия для защиты окружающей среды.

Справка УНИАН. Можжевельник – хвойный кустарник, одно из свойств которого делать воздух намного чище. За сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов. Этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов.