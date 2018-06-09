Как выглядит «плановое» выполнение бюджета

Ухудшение ситуации с выполнением государственного бюджета очевидно всем. Особенно это чувствуется в регионах. Сотни сообщений с мест свидетельствуют: Казначейство почти не проводит никаких платежей, кроме зарплаты работникам бюджетной сферы, хотя и ту в некоторых областях задерживают. В то же время правительство и дальше утверждает: у нас все хорошо, плановые показатели выполняются.

Как же выглядит это «плановое» выполнение бюджета?

Выполняется и перевыполняется

Итак, по данным казначейства за январь – октябрь 2009 года мобилизовано доходов в общий и специальный фонды государственного бюджета в сумме 147871,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 100,9% плановых показателей января – октября.

В общий фонд бюджета мобилизовано 120907,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), или 99,5% к помесячной росписи, в специальный фонд – 26 964,0 млн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 107,2% от плана.

В октябре 2009 года в оба бюджетных фонда мобилизовано 15909,7 млн. грн., в т.ч. в общий фонд – 13491,3 млн.

В январе-октябре 2009 года органы Государственного казначейства возместили из бюджета 31001,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Кстати, по данным все того же Казначейства, за январь – сентябрь мобилизованы 131943,8 млн. грн. Если сравнить данные за сентябрь и октябрь, то мобилизация должна была бы составлять не 15909,7 млн. грн., а 15927,6 млн. грн.

ГНАУ тоже отрапортовала: задача января – октября выполнена на 102%.

По оперативным данным, в сводный бюджет собранно 138378,8 млн. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, из них в государственный бюджет – 89747,5 млн., возмещено на расчетные счета налогоплательщиков 31001,2 млн. грн. НДС. С учетом возмещенных сумм в общий фонд поступило 50030,7 млн. грн., бюджетная роспись выполнена на 102%, дополнительно получено 975,6 млн. гривен.

Нехитрые расчеты На основе этих и некоторых других данных попробуем разобраться, что означают эти рапорты правительственных чиновников и чего следует ожидать дальше. Начнем с мобилизации средств в октябре.

Зная, сколько было возмещено НДС в течение января-сентября, можем посчитать размер возмещения в октябре. Эта сумма составляет 2011,8 млн. грн., и является самой низкой за весь этот год (в январе возмещено 2341,6 млн., в феврале – 2218,2 млн., в марте – 2514,6 млн., в апреле – 2782,3 млн., в мае – 2172,2 млн., в июне – 3496,3 млн., в июле – 3378,2 млн., в августе – 2970,8 млн., в сентябре – 7115,2 млн.). И это не случайно. В сентябре, как уже сообщалось, правительство возместило свыше 4 млрд. грн. Нафтогазу, который рассчитывался этими средствами за газ. Думаю, гражданам Украины еще не раз аукнутся газовые соглашения госпожи Тимошенко. Следовательно, сейчас в бюджете средств на возмещение НДС почти нет, и до конца года улучшений не ожидается. Что же касается возврата НДС предпринимателям, это в настоящее время стоит очень дорого. В некоторых СМИ называются суммы «откатов» – 30–40 процентов от того, что должно вернуть правительство.

Сколько еще нужно собрать По закону «О государственном бюджете на 2009 год» правительство должно мобилизировать за счет всех источников 245515 млн. грн. Раньше эта сумма составляла 239215,1 млн. грн. Но Верховная Рада преодолела вето Президента и внесла изменения в закон, обязав Национальный банк перечислить уже в этом году превышение своих доходов над расходами в размере 9800 млн. грн. Эти деньги должны быть зачислены в спецфонд бюджета и потрачены на реализацию Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Кроме того были внесены некоторые изменения в сторону уменьшения плана по доходам бюджета. Этим правительство хоть и частично, но признало, что запланированные раньше доходы оно мобилизовать не сможет. После отказа Ющенко подписывать закон, это сделал Председатель Верховной Рады Владимир Литвин...

Да и с этими изменениями в бюджет проблем у правительства не уменьшилось. Дело в том, что смету Национального банка утверждает Совет Нацбанка, а его члены факт превышения доходов над расходами в размере 9800 млн. грн. категорически отрицают. В действительности, утверждают в этом органе, – с учетом неотложной потребности сформировать резервы под уже выданные кредиты банкам – доходы Нацбанка в лучшем случае будут превышать расходы всего на 400 млн. грн. А такие средства ситуацию точно не спасут. Следовательно, возможность реализации этих изменений к бюджетному закону зависла в воздухе. И пока еще неизвестно, каким способом правительство собирается выбить эмиссионные деньги из Нацбанка. Кстати, на днях, вопреки предыдущим категорическим утверждениям Юлии Тимошенко, министр экономики Данилишин таки был вынужден признать эмиссионный характер этих денег. Это признание было настолько красноречивым, что я посвятил ему отдельный комментарий.

Если поставить под сомнение возможность получения правительством 9800 млн. грн. и исключить их из расчета, тогда в госбюджет должно быть мобилизовано 235715 млн. грн. Это значит, что за последние два месяца 2009 года, учитывая, что без учета возмещенных 31001,2 млн. грн. НДС собрано лишь 147871,4 млн. грн., правительство должно мобилизовать каких-то 87843,6 млн.

Реально ли это?

Хотя следует признать, у правительства есть некоторые скрытые резервы. Дело в том, что по закону о бюджете собственные поступления бюджетных учреждений должны составлять 16302 млн. грн. А Казначейство лишь один раз в этом году (в начале марта) порадовало информацией относительно собственных поступлений бюджетных учреждений. За январь-февраль они составляли 5520,3 млн. грн. Сумма мобилизованных средств только за два месяца, как видите, была удивительно крупной и составляла 33,8% от годового показателя. Какова ситуация с этими поступлениями по результатам десяти месяцев текущего года – неизвестно.

Долги и еще большие долги

Понятно, иронизировать по поводу манипулирования данными и откровенной неправды, которую правительственные чиновники распространяют относительно своих успехов по выполнению бюджета, конечно, можно, если бы это не было так грустно.

Чтобы понять это, проанализируем информацию Казначейства о расчетах по долговым обязательствам государства по общему фонду государственного бюджета за январь–октябрь в 2009 году. По этой информации, погашение государственного долга и выплата процентов как внешним, так и внутренним кредиторам в январе–октябре 2009 года осуществляются своевременно.

На расходы по обслуживания долга согласно росписи на январь-октябрь предусмотрено 6528 млн. грн., по состоянию на 2 ноября расходы составляли 6324,6 млн. (в т.ч. по внутренним – 3164,3 млн., внешним – 3160,3 млн.), что на 203,4 млн. меньше, то есть 96,9%.

На погашение государственного долга росписью на январь–октябрь предусмотрено 19679,8 млн. грн. бюджетных денег, по состоянию на 2 ноября расходы составляли 19619,4 млн. (относительно внутреннего – 7483,2 млн., внешнего – 12136,2 млн.), что на 60,4 млн. меньше – 99,7%.

Государственные заимствования предусмотрены росписью в части 60023,3 млн. грн., фактически поступило в общий фонд 82460,6 млн. грн., (внутренних – 42386,7 млн., внешних, – 40073,9 млн.), что на 22437,3 млн. грн. больше. Сравнив данные Казначейства на конец сентября и октября, можно вычислить, что в октябре поступило 4227,1 млн. грн. Но во-первых, по данным Нацбанка, правительство от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке привлекло 4621 млн. грн., то есть Казначейство где-то потеряло 394 млн. грн. Во-вторых, и это куда важнее, ситуация с поступлениями в госбюджет настолько тяжелая, что правительство готово привлекать средства на любых условиях, выстраивая классическую долговую пирамиду. Чтобы это осознать, достаточно указать условия, на которых правительство размещало в октябре 6-месячные ОВГЗ. Так 6 октября правительство привлекало средства по максимальной цене 23% и средневзвешенной – 21,44%, 13 октября – соответственно 26% и 22,54%, 20 октября –27% и 24,52%, 27 октября – 29,5% и 27,89%.

По экономической теории, и еще более убедительной правде жизни правительство влияет на стоимость кредитных ресурсов ценой, по которой оно само привлекает средства на рынке. Его цена является нижней планкой, по которой предприятия могут получить кредиты. Очевидно, что вся экономическая политика правительства, в том числе бюджетная, делает цену кредитов для предприятий реального сектора экономики просто убийственной.

А при этом стоит еще вспомнить данные Секретариата Президента, согласно которым невозмещение сумм НДС из бюджета достигает в настоящее время более чем 18,3 млрд. грн. Кроме того, на протяжении десяти месяцев объем излишне оплаченных налогов и сборов в сводный бюджет с учетом определенных законодательством сроков уплаты составлял 11342,0 млн. грн. Ввиду того, что на начало года такие переплаты достигли 8996,6 млн. грн., то на протяжении десяти месяцев имеем прирост в 2345,4 млн. грн., или 26,1%, в том числе за октябрь – 506,7 млн. гривен, или 4,7%. Это свидетельствует об усилении давления со стороны органов исполнительной власти на субъекты ведения хозяйства.

Правительство строит пирамиду

К сожалению, негативы на этом не заканчиваются. В законе о Госбюджете на этот год сказано, что “правительству предоставляется право предоставления государственных гарантий. Эти гарантии предоставляются по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог на строительство метрополитена, выполнение инвестиционных проектов, мероприятия, связанные с подготовкой и проведением финальной части чемпионата Европы ЕВРО-2012”. Но не стоит искать в постановлениях правительства проекты, которые входят в этот перечень, кроме Укравтодора. Неужели на Кабмин ни бюджетное, ни уголовное законодательство не распространяется?

В 2009 году парламент предусмотрел лишь 37 млрд. гривен на использование в рамках механизма предоставления государственных гарантий. Однако Кабмин на сегодня напринимал решений на 52 млрд. гривен гарантий по разным проектам.

По словам первого заместителя председателя Секретариата Президента Александра Шлапака, “инструмент государственных гарантий превратился в дополнительный теневой, я подчеркиваю, теневой бюджет правительства, поскольку парламент, который единственный наделен полномочиями определять направления использования средств, не имеет к этому никакого отношения – он не видел эти проекты, не утверждал эти расходы. Правительство создало абсолютно неконтролируемого финансового монстра, который является угрозой нашей бюджетной системе”.

Чтобы осознать, к чему это приведет вернемся к данным Казначейства. Согласно этим данным в счет погашения задолженности перед государственным бюджетом предприятий-заемщиков по иностранным кредитам, привлеченным под государственные гарантии и по субкредитным соглашениям, заключенным в рамках общих проектов со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, росписью на январь–октябрь в 2009 году предусмотрено поступлений в части 409,6 млн. грн. По состоянию на 2 ноября в бюджет поступило 312,4 млн. грн., что на 97,2 млн. меньше, то есть 76,3%.

Это значит, что правительства на протяжении многих лет раздавали государственные гарантии, и сейчас обязательства по ним фактически покрываются из государственного бюджета, то есть за счет каждого гражданина Украины. Правительство Тимошенко создало неслыханную за всю историю независимости пирамиду государственных долговых обязательств, которая включает как прямой государственный, так и гарантированный государством долг. И если относительно этого года можно было категорически утверждать, что дефолт по государственным обязательствам стране не угрожает, то в отношении следующего года – я бы уже не был таким категорически-оптимистичным.

Борис Кушнирук, экономист